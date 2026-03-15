Su Amazon è disponibile un'ottima offerta sul Pulsar Gaming Gears X2 CrazyLight, il mouse gaming wireless ultra leggero da soli 35 g, dotato di sensore XS-1 con 32.000 DPI, interruttori ottici e compatibilità 8K. Perfetto per chi cerca precisione e reattività senza compromessi. Ora disponibile a 119,92€, con uno sconto del 20% rispetto al prezzo originale di 149,90€.

Pulsar X2 Crazylight, chi dovrebbe acquistarlo?

Il Pulsar Gaming Gears X2 Crazylight è il mouse ideale per i giocatori competitivi che cercano il massimo delle prestazioni senza compromessi sul peso. Con soli 35 grammi, si rivolge in particolare agli appassionati di sparatutto in prima persona e giochi frenetici, dove la velocità di reazione e la precisione dei movimenti fanno la differenza. È perfetto sia per chi preferisce l'impugnatura ad artiglio che per chi adotta quella a punta delle dita, grazie alla sua forma simmetrica versatile.

Chi cerca un dispositivo altamente personalizzabile e tecnologicamente avanzato troverà nel X2 Crazylight una risposta completa. Il sensore XS-1 da 32.000 DPI, gli interruttori ottici ultrareattivi e la compatibilità con il polling rate a 8K soddisfano le esigenze degli utenti più esigenti. A un prezzo ridotto del 20%, scendendo a 119,92€ rispetto ai 149,90€ originali, rappresenta un'opportunità eccellente per chi vuole elevare la propria esperienza di gioco con un prodotto di fascia alta.

Il Pulsar Gaming Gears X2 Crazylight è un mouse wireless ultra leggero da soli 35 g, dotato di sensore XS-1 a 32.000 DPI, interruttori ottici e compatibilità polling 8K. La forma simmetrica supporta diverse impugnature per controllo preciso.

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