Il misterioso titolo sci-fi di Capcom, Pragmata, promette di portarvi in un'avventura lunare ricca di misteri, con atmosfere futuristiche e un ambizioso progetto che esplora tematiche sci-fi.

Pragmata, chi dovrebbe acquistarlo?

Pragmata è il titolo ideale per tutti gli appassionati di fantascienza e avventure narrative che cercano un'esperienza videoludica innovativa e visivamente mozzafiato. Vi consigliamo questo acquisto se siete fan delle produzioni Capcom e amate immergervi in mondi futuristici ricchi di mistero e atmosfera. Il gioco si rivolge particolarmente a chi apprezza le storie profonde e coinvolgenti, con un forte impatto emotivo e una regia cinematografica di alto livello. Se vi hanno affascinato titoli come Death Stranding o Detroit: Become Human, questa esperienza saprà certamente catturare la vostra attenzione con il suo mondo post-apocalittico enigmatico.

L'offerta attuale rappresenta un'occasione imperdibile per chi desidera esplorare nuove frontiere del gaming senza gravare eccessivamente sul proprio budget. Pragmata soddisfa l'esigenza di chi cerca un'avventura next-gen che sfrutti appieno le potenzialità delle console moderne, con grafiche fotorealistiche e un gameplay che promette di ridefinire gli standard del genere. Perfetto per i giocatori pazienti che amano riflettere e per chi cerca un'alternativa ai soliti shooter o action frenetici, questo titolo vi regalerà ore di esplorazione e scoperta in un universo sci-fi avvolgente e ricco di segreti da svelare.

Pragmata è un affascinante titolo d'azione fantascientifico sviluppato da Capcom che vi catapulterà in un futuro distopico sulla Luna. Il gioco vi metterà nei panni di un protagonista che dovrà proteggere una misteriosa bambina attraverso ambientazioni lunari mozzafiato, combattendo contro minacce tecnologiche avanzate e scoprendo i segreti di un mondo post-apocalittico.

