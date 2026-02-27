Su MediaWorld è disponibile il Power Bank UNIQO LCD Delivery, un'ottima soluzione per ricaricare i dispositivi in mobilità grazie alla capacità di 20.000 mAh e alla ricarica rapida da 20W, con 2 porte USB-A da 22,5W e 1 porta Type-C PD. Applicando lo sconto extra da 10€ tramite MW Club, il prezzo scende a soli 14,99€, rendendo questa offerta davvero imperdibile.

NB: ricordatevi di entrare nel programma MW Club per ottenere uno sconto aggiuntivo di €10 durante il checkout

Power Bank da 20000 mAh, chi dovrebbe acquistarlo?

Il Power Bank UNIQO LCD Delivery da 20000 mAh è la scelta ideale per chi viaggia frequentemente, lavora in mobilità o semplicemente non vuole restare a corto di batteria durante la giornata. È particolarmente consigliato a studenti, professionisti e viaggiatori che necessitano di ricaricare più dispositivi contemporaneamente, grazie alle due porte USB-A da 22.5W e alla porta Type-C PD da 20W. L'ampia capacità da 20000 mAh garantisce ricariche multiple per smartphone, tablet e cuffie wireless.

Con un prezzo finale di soli 14,99€ per i membri MW Club, questo power bank rappresenta un acquisto conveniente per chi vuole tanta autonomia energetica. Il display LCD integrato permette di monitorare con facilità il livello di carica residua, una funzione apprezzata da chi gestisce più dispositivi. È perfetto per chi cerca un prodotto affidabile e versatile a un costo contenuto, senza rinunciare alla ricarica rapida.

Il Power Bank UNIQO LCD Delivery offre una capacità di 20.000 mAh con ricarica rapida fino a 20W via Type-C PD e due porte USB-A da 22.5W. Il display LCD mostra il livello di carica in tempo reale.

