Su Amazon è disponibile lo Xiaomi POCO M8 Pro 5G nella versione 12+512GB, uno smartphone di fascia alta con display AMOLED CrystalRes 6,83" 1,5K, processore Snapdragon 7s Gen 4, fotocamera 50MP con OIS, batteria da 6.500 mAh e certificazione IP68. Ora disponibile a soli 329,90€ invece di 399,90€, con uno sconto del 18%.

POCO M8 Pro 5G, chi dovrebbe acquistarlo?

Lo Xiaomi POCO M8 Pro 5G è il compagno ideale per chi cerca uno smartphone completo senza rinunciare a prestazioni di livello flagship. È consigliato a utenti esigenti che usano intensamente il dispositivo durante la giornata, grazie alla batteria da 6.500 mAh con tecnologia silicio-carbonio capace di mantenere l'80% della capacità dopo 1.600 cicli. Perfetto anche per i gamer, che troveranno nel processore Snapdragon 7s Gen 4 e nel sistema di raffreddamento Poco IceLoop un'esperienza di gioco fluida e reattiva.

Chi ama la fotografia mobile apprezzerà la fotocamera da 50MP con OIS e tecnologia Light Fusion 800, mentre gli amanti dei contenuti multimediali resteranno colpiti dal display AMOLED CrystalRes 1,5K da 6,83" con luminosità fino a 3.200 nits e dagli altoparlanti stereo simmetrici. La certificazione IP68 lo rende adatto anche a chi conduce uno stile di vita attivo. A soli 329,90€ con uno sconto del 18%, rappresenta un'offerta eccellente per chi vuole il massimo senza spendere una fortuna.

Xiaomi POCO M8 Pro 5G è uno smartphone con display AMOLED CrystalRes 6,83" 1.5K da 3.200 nits, processore Snapdragon 7s Gen 4, fotocamera 50MP con OIS, batteria 6.500 mAh e certificazione IP68. Configurazione 12+512GB.

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