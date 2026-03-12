Su Amazon è disponibile un'ottima offerta sullo Xiaomi POCO F8 Ultra, smartphone top di gamma con display AMOLED 6,9" a 120Hz, processore Snapdragon 8 Elite, fotocamera da 50MP Light Fusion 950 con OIS e una potente batteria da 6500mAh. Il tutto arricchito dall'audio Sound by Bose per un'esperienza sonora straordinaria. Con uno sconto del 17%, il dispositivo è ora disponibile a soli 749,90€ invece di 899,90€, nella versione 16+512GB con garanzia di 2 anni.

POCO F8 Ultra, chi dovrebbe acquistarlo?

Xiaomi POCO F8 Ultra è lo smartphone ideale per chi non vuole scendere a compromessi tra prestazioni, autonomia e qualità multimediale. Con il potente processore Snapdragon 8 Elite Gen 5 a 3nm e ben 16 GB di RAM con 512 GB di storage, si rivolge a gamer, professionisti e appassionati di tecnologia che necessitano di un dispositivo reattivo anche sotto carichi intensi. La batteria da 6500mAh con tecnologia al silicio-carbonio garantisce un'autonomia eccezionale, perfetta per chi trascorre molte ore lontano da una presa di corrente.

Questo telefono soddisfa anche le esigenze di chi ama la fotografia mobile, grazie al sensore Light Fusion 950 da 50MP con OIS e un HDR da 13.5EV che assicura scatti nitidi anche in condizioni difficili. Il display AMOLED da 6,9" a 120Hz con cornici ultrasottili offre un'esperienza visiva immersiva, mentre il sistema audio Sound by Bose eleva la qualità sonora ben oltre la media. A 749,90€ invece di 899,90€, con il 17% di sconto, rappresenta un'opportunità concreta per chi cerca il top di gamma al miglior rapporto qualità-prezzo.

