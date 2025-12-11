Il POCO F7 5G nella versione europea con 12GB di RAM e fino a 512GB di storage è in offerta su AliExpress a un prezzo davvero competitivo. Dotato del potente processore Snapdragon 8S Gen 4 e di una batteria capiente da 6500mAh, questo smartphone vi garantirà prestazioni eccellenti e autonomia prolungata. Con un coupon da 20€, potrete portarvelo a casa a soli 276,66€, un risparmio notevole per un dispositivo di questa fascia. La connettività 5G e l'NFC completano un pacchetto tecnico di tutto rispetto.

NB: ricordatevi di attivare il coupon in pagina per ottenere uno sconto aggiuntivo di €20 durante il checkout

POCO F7, chi dovrebbe acquistarlo?

Il POCO F7 5G è la scelta ideale per chi cerca uno smartphone di fascia alta senza compromessi sul budget. Con uno sconto cosi grande e un coupon aggiuntivo di 20€, questo modello si rivolge agli appassionati di tecnologia che desiderano prestazioni da flagship a un prezzo accessibile di soli 276,66€. Grazie al potente processore Snapdragon 8S Gen 4 e ai generosi 12GB di RAM, vi permetterà di gestire multitasking intenso, gaming di ultima generazione e applicazioni professionali senza rallentamenti. La versione europea con NFC garantisce inoltre piena compatibilità con i servizi di pagamento contactless e tutte le app del mercato italiano.

Se l'autonomia è la vostra priorità, la batteria da 6500mAh vi accompagnerà per intere giornate senza ansia da ricarica, perfetta per chi viaggia o lavora fuori casa. La scelta tra 256GB e 512GB di memoria soddisfa sia chi utilizza lo smartphone per uso quotidiano, sia i content creator che necessitano di ampio spazio per foto, video e applicazioni pesanti. Il supporto 5G assicura connettività velocissima e vi prepara al futuro delle reti mobili. Questa offerta rappresenta un'opportunità eccezionale per chi vuole rinnovare il proprio dispositivo con tecnologia all'avanguardia a un prezzo davvero competitivo.

