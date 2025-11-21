Su Amazon trovate un'offerta imperdibile sul bundle PlayStation 5 Edizione Digitale con EA SPORTS FC 26. Questo pacchetto include la console PS5 Slim da 825 GB con SSD ad altissima velocità e il nuovo gioco di calcio EA SPORTS FC 26, che vi permetterà di vivere ogni azione con le innovative funzionalità del controller DualSense. Il prezzo è di 349,99€ invece di 499,99€, un risparmio considerevole per chi desidera entrare nel mondo next-gen del gaming!
Bundle PS5 Digital con EA Sports FC 26, chi dovrebbe acquistarlo?
Questo bundle PlayStation 5 edizione digitale con EA SPORTS FC 26 rappresenta la scelta ideale per gli appassionati di calcio videoludico che desiderano entrare nella next-gen senza compromessi. Con uno sconto del 30%, vi offre l'opportunità di vivere un'esperienza di gioco immersiva grazie alle funzionalità del controller DualSense, che rende ogni azione in campo incredibilmente realistica. L'edizione digitale si rivolge a chi preferisce acquistare i giochi online, eliminando la necessità di dischi fisici e sfruttando appieno gli 825 GB di memoria per costruire una libreria digitale sempre accessibile.
Il design slim della console e l'SSD ad altissima velocità soddisfano le esigenze di chi cerca prestazioni eccellenti e tempi di caricamento ridotti al minimo. La retrocompatibilità vi permette inoltre di recuperare i titoli PS4 della vostra collezione, potenziati per sfruttare l'hardware di nuova generazione.
Perfetto per le famiglie e i giovani giocatori che vogliono immergersi nel mondo del gaming moderno, questo bundle unisce tecnologia all'avanguardia e intrattenimento sportivo a un prezzo particolarmente vantaggioso, rendendo l'investimento ancora più accessibile.
Con uno sconto del 30% ed EA SPORTS FC 26 incluso, questo bundle rappresenta un'occasione imperdibile per entrare nel mondo next-gen. Vi consigliamo l'acquisto per l'eccellente rapporto qualità-prezzo e l'esperienza immersiva garantita!