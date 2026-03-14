Su Amazon è disponibile il Philips Hue Bridge Pro, l'hub smart home di nuova generazione dotato del Hue Chip Pro con elaborazione ultra-rapida e funzionalità basate su AI. Compatibile con 150+ luci e 50+ accessori, offre memoria eMMC da 8 GB, rilevamento del movimento con MotionAware e protezione avanzata dei dati tramite Zigbee Trust Center. Ora disponibile a soli 77,71€, con uno sconto del 14% rispetto al prezzo originale di 89,99€.

Philips Hue Bridge Pro, chi dovrebbe acquistarlo?

Il Philips Hue Bridge Pro è il prodotto ideale per chi desidera costruire o potenziare un ecosistema di illuminazione smart completo e affidabile. Si rivolge in particolare agli appassionati di domotica che vogliono gestire fino a 150 luci e 50 accessori da un unico hub, con la garanzia di prestazioni elevate grazie al nuovo Hue Chip Pro e alla memoria eMMC da 8 GB. Chi già possiede dispositivi Hue troverà nella migrazione un processo semplice e immediato.

Questo hub soddisfa le esigenze di chi cerca sicurezza e privacy avanzate nella propria casa intelligente, grazie al Zigbee Trust Center che previene accessi non autorizzati. È inoltre perfetto per chi vuole automatizzare l'illuminazione con il rilevamento del movimento tramite Hue MotionAware, o integrare il sistema con piattaforme come Apple Home, Alexa, Google e Samsung SmartThings. Attualmente disponibile su Amazon a 77,71€ invece di 89,99€, con uno sconto del 14%, rappresenta un'occasione concreta per chi vuole il massimo dalla propria smart home.

Il Philips Hue Bridge Pro è l'hub smart home di nuova generazione, dotato di Hue Chip Pro con elaborazione ultra-veloce e AI integrata. Supporta 150+ luci e 50+ accessori, memoria eMMC 8 GB, rilevamento movimento con MotionAware e crittografia avanzata con Zigbee Trust Center.

Vedi offerta su Amazon