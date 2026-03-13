Su Amazon è disponibile una straordinaria offerta sulla Philips Ambilight 55MLED920, la Smart TV Mini LED 4K da 55'' dotata di processore P5 Perfect Picture, tecnologia Quantum Dot, Dolby Vision, Dolby Atmos e piattaforma Titan OS. Grazie alla tecnologia Ambilight, vi immergerete in un'esperienza visiva unica. Ora disponibile a soli 512,08€ con uno sconto del 24% rispetto al prezzo originale di 671,68€.

Philips Ambilight 55MLED920, chi dovrebbe acquistarlo?

Il Philips Ambilight 55MLED920 è la scelta ideale per gli appassionati di cinema e serie TV che desiderano trasformare il salotto in una vera sala home theatre. Grazie alla tecnologia Ambilight con luci LED reattive sul retro del display e al processore P5 Perfect Picture con intelligenza artificiale, questa Smart TV offre un'esperienza visiva straordinaria. Chi ama i contenuti in alta definizione apprezzerà la tecnologia Quantum Dot Mini-LED, capace di garantire colori vibranti, bianchi nitidi e neri profondi con un contrasto eccezionale e pieno supporto HDR.

Il prodotto soddisfa anche le esigenze di chi cerca un audio cinematografico senza acquistare dispositivi aggiuntivi, grazie al Dolby Atmos che avvolge l'ascoltatore in un suono tridimensionale. La piattaforma smart Titan OS rende la navigazione tra i contenuti semplice e intuitiva, perfetta per chi vuole accedere rapidamente ai principali servizi di streaming. A soli 512 euro, con uno sconto del 24% rispetto al prezzo originale, rappresenta un'opportunità eccellente per chi cerca qualità premium a un prezzo competitivo.

Il Philips Ambilight 55MLED920 è una Smart TV Mini LED 4K da 55'' dotata del processore P5 Perfect Picture con IA, tecnologia Quantum Dot per colori vividi, sistema Ambilight a LED reattivi, audio Dolby Atmos e piattaforma Titan OS.

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