Su Amazon è disponibile un'ottima offerta sulla Philips Ambilight 43PUS8510, la Smart TV 4K QLED da 43'' con tecnologia Ambilight, piattaforma Titan OS, Pixel Precise Ultra HD e audio Dolby Atmos. Compatibile con Alexa e Google Voice Assistant, vi offrirà un'esperienza visiva e sonora davvero immersiva. Approfittate dello sconto: da 398,90€ a soli 359,00€.

Philips Ambilight 43PUS8510, chi dovrebbe acquistarlo?

La Philips Ambilight 43PUS8510 è la scelta ideale per chi desidera trasformare il proprio salotto in una vera e propria sala cinematografica domestica. È consigliata agli appassionati di cinema e serie TV che cercano un'esperienza visiva coinvolgente, grazie alla tecnologia Ambilight con luci LED reattive integrate, al pannello 4K QLED con motore Pixel Precise Ultra HD e al supporto HDR10 per colori vivaci e contrasti profondi. Anche chi ama il gaming o guarda eventi sportivi troverà beneficio nel movimento fluido e nella nitidezza eccezionale delle immagini.

Questo televisore soddisfa anche le esigenze di chi cerca una Smart TV completa e intuitiva: la piattaforma Titan OS garantisce un accesso semplice ai principali servizi di streaming, mentre la compatibilità con Alexa e Google Voice Assistant la rende perfetta per chi ha già una casa connessa. Il Dolby Atmos assicura un audio avvolgente senza bisogno di altoparlanti aggiuntivi. Con uno sconto del 10% a soli 359€, rappresenta un'opportunità eccellente per chi cerca qualità premium a un prezzo accessibile.

Il Philips Ambilight 43PUS8510 è una Smart TV 4K QLED da 43'' con tecnologia Ambilight che proietta luci LED reattive sul retro. Il motore Pixel Precise Ultra HD, il supporto HDR10 e il Dolby Atmos garantiscono immagini nitide e audio coinvolgente.

Vedi offerta su Amazon