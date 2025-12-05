Il PCCOOLER CPS GT360 ARGB è un sistema di raffreddamento a liquido AIO con display LCD da 3,5 pollici personalizzabile, perfetto per chi cerca prestazioni elevate e un tocco di stile. Con un TDP di 310W e tre ventole PWM ARGB silenziose, garantisce un raffreddamento ottimale della CPU mantenendo il rumore al minimo. Su Amazon è disponibile a 75,18€ invece di 83,31€, con uno sconto del 10%, compatibile con socket Intel LGA 1851/1700/1200 e AMD AM5/AM4.

PCCOOLER GT360, chi dovrebbe acquistarlo?

Il PCCOOLER CPS GT360 ARGB Display BK è la soluzione ideale per gli appassionati di gaming e overclock che necessitano di un sistema di raffreddamento potente e silenzioso. Con un TDP di 310W, questo AIO è perfetto per chi monta processori ad alte prestazioni che generano molto calore durante sessioni intensive. Il display LCD magnetico da 3,5 pollici vi permetterà di monitorare in tempo reale le temperature e personalizzare l'aspetto del vostro sistema, rendendo questo prodotto particolarmente appetibile per chi ama curare l'estetica del proprio PC senza compromettere le performance.

Se siete alla ricerca di un equilibrio tra prestazioni termiche ed esperienza visiva, questo refrigeratore soddisferà pienamente le vostre aspettative. Le tre ventole PWM ARGB da 120mm garantiscono una dissipazione efficace mantenendo il rumore sotto i 15dBA, caratteristica fondamentale per chi lavora o gioca in ambienti silenziosi. L'ampia compatibilità con socket Intel e AMD (inclusi i recenti LGA 1851 e AM5) lo rende una scelta versatile per qualsiasi configurazione moderna, mentre l'installazione semplificata vi consentirà di montarlo senza difficoltà seguendo le istruzioni fornite.

Il PCCOOLER CPS GT360 ARGB Display BK è un sistema di raffreddamento a liquido all-in-one che vi conquisterà con il suo innovativo display LCD da 3,5 pollici personalizzabile. Dotato di radiatore da 360mm ad alte prestazioni e tre ventole PWM ARGB, garantisce un TDP fino a 310W mantenendo il rumore sotto i 15dBA grazie alla pompa di nuova generazione a 2600 RPM.

