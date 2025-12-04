OUKITEL WP60 è lo smartphone rugged 5G che ridefinisce la robustezza senza compromessi sulle prestazioni. Disponibile su Amazon, questo telefono indistruttibile vi conquisterà con il suo display HD+ da 7,2 pollici e una frequenza di aggiornamento di 120Hz, perfetto per ogni avventura all'aria aperta. Con 48GB di RAM espandibile, 512GB di storage e una batteria mostruosa da 10000mAh, è l'alleato ideale per chi cerca potenza e autonomia. Approfittate del coupon da 50€ che porta il prezzo finale a soli 349,99€, un'occasione imperdibile per chi desidera tecnologia 5G e certificazione IP68/IP69K al top!

NB: ricordatevi di attivare il coupon in pagina per ottenere uno sconto aggiuntivo di €50 durante il checkout

Prodotto in caricamento

OUKITEL WP60, chi dovrebbe acquistarlo?

OUKITEL WP60 è la scelta ideale per professionisti che lavorano in ambienti estremi e appassionati di avventure outdoor che necessitano di uno smartphone capace di resistere a qualsiasi condizione. Con le sue certificazioni IP68, IP69K e MIL-STD-810H, questo dispositivo vi accompagnerà senza timori in cantieri edili, escursioni in montagna, attività marine o ambienti industriali. La batteria da 10000mAh elimina l'ansia da ricarica durante lunghe giornate lavorative, mentre il display da 7.2 pollici a 120Hz vi consente di consultare mappe, schemi tecnici e documentazione con una visibilità eccezionale anche sotto la luce diretta del sole. L'NFC integrato facilita i pagamenti contactless anche con i guanti da lavoro, rendendo questo rugged phone perfetto per chi non può permettersi interruzioni.

Se siete fotografi outdoor, content creator o documentaristi che operano in condizioni difficili, il WP60 soddisfa pienamente le vostre esigenze creative. Il sistema fotografico da 108MP con visione notturna da 8MP vi permette di catturare immagini professionali in qualsiasi condizione di luce, mentre gli straordinari 48GB di RAM e 512GB di storage espandibili vi consentono di gestire file pesanti e workflow intensivi senza compromessi. Il processore Dimensity 7025 con connettività 5G garantisce upload rapidi dei vostri contenuti anche dalle location più remote, mentre Android 15 con Gemini AI vi assiste intelligentemente nell'editing e nell'organizzazione del materiale. Con lo sconto di 50€ applicabile, portate a casa questo campione di resistenza a soli 349,99€.

OUKITEL WP60 è uno smartphone rugged 5G che ridefinisce gli standard di resistenza e prestazioni. Con il suo imponente display da 7.2 pollici HD+ a 120Hz, vi offre un'esperienza visiva senza pari anche sotto la luce diretta del sole. Alimentato dal potente processore Dimensity 7025 e ben 48GB di RAM espandibile con 512GB di storage, questo dispositivo garantisce prestazioni eccezionali in ogni situazione. La batteria da 10000mAh con ricarica rapida 33W vi accompagnerà per giorni, mentre il sistema fotografico con sensore principale da 108MP catturerà ogni dettaglio delle vostre avventure.

Vedi offerta su Amazon