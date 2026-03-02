Su AliExpress è disponibile un'ottima offerta sulle OnePlus Buds 4 (Versione Globale), le cuffie true wireless con riduzione attiva del rumore, Bluetooth 5.4, design in-ear e resistenza all'acqua. Un prodotto di fascia alta, pensato per chi non vuole scendere a compromessi sulla qualità audio. Applicando il coupon disponibile, le potrete acquistare a soli 55,19€.

NB: ricordatevi di attivare il coupon in pagina per ottenere uno sconto aggiuntivo di €7 durante il checkout

OnePlus Buds 4, chi dovrebbe acquistarli?

I OnePlus Buds 4 sono gli auricolari ideali per chi cerca un'esperienza audio di qualità flagship senza rinunciare al comfort quotidiano. Sono particolarmente consigliati a chi trascorre molte ore in ambienti rumorosi — pendolari, lavoratori in open space o studenti — grazie alla riduzione attiva del rumore che isola efficacemente dai suoni esterni. La connettività Bluetooth 5.4 garantisce una connessione stabile e a bassa latenza, perfetta anche per chi guarda video o gioca in mobilità.

Con la certificazione impermeabile, questi auricolari si adattano perfettamente anche agli sportivi o a chi vuole usarli senza preoccuparsi della pioggia o del sudore. A soli 55,19€ (applicando il coupon da 7€) rispetto agli originali 186,26€, il risparmio del 70% rende questo acquisto straordinariamente conveniente. Chiunque voglia dotarsi di auricolari wireless di fascia alta a un prezzo accessibile troverà nei OnePlus Buds 4 la risposta ideale alle proprie esigenze audio quotidiane.

