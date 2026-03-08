Spider-man, Daredevil e le grandi saghe del passato e del presente. Volete recuperare alcune delle storie più importanti in maniera integrale e in un unico volume? Approfittate degli sconti Panini Comics che ha deciso di rendere ancora più speciale la vostra esperienza di lettura offrendo fino al 26 marzo uno sconto del 20% su una vasta selezione dei titoli Panini Marvel della collana Omnibus Panini Marvel.

Marvel Zombies - Marvel Zomnibus

In una terra parallela simile alla nostra, un virus ha trasformato tutti i super eroi in morti viventi affamati di carne! Dalla terra allo spazio aperto, non c’è limite alla fame dei Marvel Zombies… fareste meglio a chiudere le porte di casa! Inoltre, troverete alcune storie inedite da una realtà alternativa dove gli eroi non sono zombie, ma scimmie: i Marvel Apes!

X-Statix - Marvel Omnibus

Il ciclo completo e dissacrante di Peter Milligan e Michael Allred. Una squadra di mutanti ossessionata dalla celebrità che ridefinisce completamente il concetto di eroe mutante attraverso la satira.

Annihilation - Marvel Omnibus

Annihilus ha dichiarato guerra al cosmo! Mentre l'Onda Annihilation distrugge ogni cosa, Silver Surfer, Nova, Thanos e Drax devono unirsi per salvare l'universo in questo crossover leggendario.

Miracleman

La saga completa dell'intramontabile successo editoriale che ha ridefinito i fumetti di supereroi. In un unico, mastodontico volume, riviviamo il capolavoro che ha decostruito il mito del giustiziere mascherato, arricchito da una quantità enorme di contenuti extra.

Marvel Knights di Joe Quesada

Una pietra miliare dei comics statunitensi. Il volume raccoglie il ciclo di Daredevil che ha rilanciato il personaggio sotto l'etichetta Marvel Knights, inclusa la celebre storia "Diavolo Custode" scritta dal regista Kevin Smith e la saga "Padre".

Fantastici Quattro/Destino 2099

Il più grande cattivo Marvel sbarca nel futuro! Victor Von Doom sopravvive fino al XXII secolo e reclama il suo trono a Latveria. Un volume che raccoglie l'intera epopea futuristica del Dottor Destino nel mondo del 2099.

New Avengers Volume 1

Quando i Vendicatori originali vengono divisi dalla follia di Scarlet, una squadra mai vista prima si fa avanti: Spider-Man, Wolverine e Luke Cage uniscono le forze nel radicale rinnovamento firmato Brian M. Bendis.

Wolverine di Mark Millar

Le due saghe più brutali e iconiche di Wolverine scritte da Mark Millar: "Nemico Pubblico", dove Logan viene trasformato in un'arma dalla Mano, e il leggendario futuro distopico di "Vecchio Logan".

Spider-Man di Todd McFarlane

Il fumetto-mito degli anni 90! Todd McFarlane rivoluziona l'estetica dell'Arrampicamuri con disegni spettacolari e atmosfere cupe. Peter Parker affronta Lizard, Hobgoblin e un crossover con Wolverine.

Wolverine

Le storie che hanno forgiato la leggenda del mutante artigliato. Dall'esordio contro Hulk alla storica miniserie in Giappone di Claremont e Miller, fino alle avventure di Madripoor disegnate da Buscema.

She-Hulk di John Byrne

Jennifer Walters rompe la quarta parete molto prima di Deadpool! John Byrne firma un ciclo geniale e divertente che trasforma She-Hulk in una star del meta-fumetto, tra ironia e avventure mozzafiato.

Punisher di Garth Ennis Volume 1

Frank Castle torna a New York per una guerra senza quartiere contro il crimine. Garth Ennis e Steve Dillon ridefiniscono il Punitore con un mix di violenza estrema e umorismo nero rimasto insuperato.

Thanos - Cofanetto Marvel Omnibus (Vol. 1-4)

L'epopea cosmica del Titano Pazzo raccolta in un prestigioso cofanetto. Dalle sue origini alla conquista delle Gemme dell'Infinito, una collezione fondamentale per ogni amante del lato cosmico della Marvel.

Infinity War – Cofanetto Marvel Omnibus (Vol. 1-4)

Il seguito diretto del Guanto dell'Infinito. Adam Warlock, Thanos e tutti gli eroi Marvel devono affrontare il Magus e le versioni malvagie di se stessi in un conflitto che minaccia l'intera realtà.

Civil War – Cofanetto Marvel Omnibus (Vol. 1-4)

Da che parte stai? Il crossover che ha cambiato l'Universo Marvel per sempre. Questo cofanetto raccoglie la miniserie principale e tutti i tie-in più importanti, mostrando il conflitto tra Capitan America e Iron Man.

Avengers Classic Anniversary Edition – Cofanetto (Vol. 1-3)

Sessant'anni di Avengers celebrati in oltre duemila pagine. Tre Omnibus che raccolgono le prime, storiche avventure degli Eroi più potenti della Terra realizzate da Stan Lee, Jack Kirby e Roy Thomas.

Daredevil di Bendis e Maleev Volume 1

Uno dei cicli più acclamati della storia moderna di Daredevil. Atmosfere noir e una narrazione cruda per raccontare la caduta e la rinascita di Matt Murdock, mentre la sua identità segreta rischia di diventare pubblica.

Devil di Frank Miller: L'Uomo Senza Paura

Tutto il leggendario ciclo di Frank Miller che ha rivoluzionato il personaggio di Daredevil. Dall'introduzione di Elektra allo scontro finale con Bullseye e Kingpin, un capolavoro assoluto della nona arte.

X-Men: L’era di Apocalisse - Cofanetto Completo (Vol. 1-4)

In un mondo dove il Professor X è morto prima di fondare gli X-Men, Apocalisse governa il Nord America. Magneto guida la resistenza mutante in questo epico evento che ha stravolto il concetto di realtà alternativa.