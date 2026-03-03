Su Amazon sono disponibili i NZXT Relay, una soluzione audio di alta qualità progettata per gaming, musica e film. Con 80 Watt di potenza totale, tweeter con cupola in seta da 20 mm e woofer in fibra di vetro, garantiscono un suono equilibrato e coinvolgente. La cassa in MDF di alta qualità riduce vibrazioni e distorsioni. Ora disponibili a soli 99,00€ con uno sconto del 17% rispetto al prezzo originale di 119,00€.

NZXT Relay, chi dovrebbe acquistarli?

I NZXT Relay sono la scelta ideale per chi cerca un'esperienza audio di alto livello senza rinunciare alla praticità. Sono consigliati in particolare ai gamer appassionati che desiderano immergersi completamente nei paesaggi sonori dei propri titoli preferiti, ma si adattano perfettamente anche a chi ama ascoltare musica o guardare film con una qualità audio superiore. Con 80 watt di potenza totale e l'High Dynamic Range, riescono a soddisfare le esigenze di chi vuole un suono coinvolgente e dettagliato in un ambiente domestico o professionale.

Questi altoparlanti rispondono all'esigenza di avere un audio equilibrato e privo di distorsioni su una scrivania, grazie ai tweeter con cupola in seta e ai woofer in fibra di vetro che garantiscono alti cristallini e bassi profondi. La cassa in MDF di alta qualità riduce al minimo le vibrazioni, offrendo un ascolto pulito e preciso. Attualmente disponibili a 99€ invece di 119€, rappresentano un'ottima opportunità per chi vuole elevare la propria postazione con un prodotto compatto ma potente.

Gli NZXT Relay offrono 80 Watt di potenza totale con tweeter in cupola di seta da 20mm e woofer in fibra di vetro da 3". La cassa in MDF riduce risonanza e distorsione, garantendo un audio cristallino e bilanciato.

