Su Amazon è disponibile un'ottima offerta sul NZXT Kraken Elite 280 RGB, il raffreddatore liquido AIO da 280mm con display LCD grandangolare da 2,36" personalizzabile con GIF, immagini e metriche di sistema. Include due ventole F140 RGB Core e una pompa Asetek trifase silenziosa. Lo sconto del 33% porta il prezzo a soli 149,99€ rispetto ai 223,56€ originali: un'occasione imperdibile per chi cerca prestazioni e stile.

NZXT Kraken Elite 280 RGB, chi dovrebbe acquistarlo?

NZXT Kraken Elite 280 RGB è il prodotto ideale per gli appassionati di gaming e per chi costruisce PC di fascia alta che non vogliono scendere a compromessi tra prestazioni termiche e estetica personalizzata. È consigliato in particolare a chi possiede processori ad alto consumo energetico e necessita di un sistema di raffreddamento a liquido affidabile e silenzioso, capace di mantenere temperature ottimali anche sotto carichi intensi.

Grazie al display LCD grandangolare da 2.36" con risoluzione 640x640 e frequenza di aggiornamento a 60 Hz, questo cooler soddisfa le esigenze di chi desidera personalizzare al massimo la propria build, visualizzando GIF, immagini, metriche di sistema o contenuti musicali in tempo reale. Le ventole F140 RGB Core completano il pacchetto con un'illuminazione vivace e un raffreddamento efficiente. A 149,99€ rispetto ai 223,56€ originali, rappresenta un'occasione eccellente con uno sconto del 33%.

NZXT Kraken Elite 280 RGB è un dissipatore AIO da 280mm con display LCD grandangolare da 2.36" (640x640, 60Hz) per GIF e metriche in tempo reale. Include 2 ventole F140 RGB Core e pompa Asetek trifase fino a 2.800 giri/min.

