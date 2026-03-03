NZXT H3 Flow è il case PC Gaming Micro-ATX perfetto per chi cerca prestazioni elevate in dimensioni compatte. Grazie alla maglia in acciaio ultra-fine, garantisce un flusso d'aria ottimizzato e un'efficace filtrazione della polvere. Supporta GPU fino a 377mm, radiatori da 280mm frontali e 240mm superiori, con sette ventole installabili. Su Amazon è disponibile a soli 56,90€ invece di 79,90€, con uno sconto del 29%.

NZXT H3 Flow, chi dovrebbe acquistarlo?

NZXT H3 Flow è il case ideale per chi desidera costruire un PC gaming compatto senza rinunciare alle prestazioni. Grazie al formato Micro-ATX salvaspazio, si rivolge perfettamente a chi ha una scrivania di dimensioni ridotte o cerca un build più ordinato e discreto. È consigliato agli appassionati di gaming che vogliono installare componenti di fascia alta, incluse GPU full-size fino a 377 mm, mantenendo un ingombro contenuto.

Sul fronte del raffreddamento, l'H3 Flow soddisfa le esigenze di chi tiene molto alle temperature sotto controllo: supporta radiatori fino a 280 mm frontali e 240 mm superiori, oltre a un massimo di sette ventole. La maglia in acciaio ultra-fine garantisce un flusso d'aria ottimizzato filtrando la polvere, mentre la ventola F120Q preinstallata assicura prestazioni immediate. A soli 56,90€ invece di 79,90€, con uno sconto del 29%, rappresenta un'opportunità eccellente per chi vuole qualità e funzionalità a un prezzo accessibile.

