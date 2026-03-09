Sul Nintendo Store è disponibile il bundle Nintendo Switch 2 + Pokémon Pokopia, la combinazione perfetta per chi vuole immergersi fin da subito nel mondo della nuova console Nintendo insieme a uno degli titoli più attesi. Il bundle è disponibile a 539,98€, un'occasione da non perdere per chi desidera portarsi a casa tutto il necessario per iniziare a giocare.

Nintendo Switch 2, chi dovrebbe acquistarlo?

Il bundle Nintendo Switch 2 + Pokémon Pokopia è la scelta ideale per chi desidera entrare nella nuova generazione del gaming Nintendo con un titolo di lancio entusiasmante già incluso. È consigliato soprattutto ai fan della serie Pokémon e a chi vuole scoprire le potenzialità della nuova console ibrida fin dal primo momento, senza dover acquistare separatamente gioco e hardware.

Questo pacchetto si rivolge sia ai nuovi utenti che si avvicinano per la prima volta all'ecosistema Nintendo, sia ai veterani pronti ad aggiornare la propria console. Grazie alla versatilità della Nintendo Switch 2, soddisfa l'esigenza di giocare sia a casa che in mobilità, mentre Pokémon Pokopia garantisce ore di avventura per giocatori di tutte le età, rendendo il bundle una soluzione completa e conveniente per famiglie e appassionati.

Il bundle Nintendo Switch 2 + Pokémon Pokopia include la nuova console ibrida di Nintendo, con prestazioni migliorate, display più grande e il nuovo Joy-Con con tasto C, insieme a uno dei titoli Pokémon più attesi della generazione.

Vedi offerta su Nintendo-it