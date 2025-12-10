Se cercate un monitor versatile per la vostra postazione di lavoro o gaming, non lasciatevi sfuggire questa offerta su Amazon! MSI PRO MP243X è un display da 24 pollici con pannello IPS Full HD, refresh rate a 100Hz e tempo di risposta di 1ms. Dotato di tecnologie Eye-friendly certificate TÜV Rheinland, altoparlanti integrati e supporto regolabile in 4 direzioni, questo monitor unisce qualità e praticità. Disponibile a soli 65€ invece di 129,99€, rappresenta un'occasione imperdibile per migliorare la vostra esperienza visiva con il FreeSync e un'ampia gamma cromatica sRGB del 119%.

MSI PRO MP243X, chi dovrebbe acquistarlo?

MSI PRO MP243X è la scelta ideale per chi cerca un monitor versatile e accessibile senza rinunciare alla qualità. Con uno sconto eccezionale del 50%, questo display da 24 pollici si rivela perfetto per studenti e professionisti che necessitano di uno schermo affidabile per lunghe sessioni di lavoro o studio. La tecnologia Less Blue Light PRO certificata TÜV Rheinland e il sistema antiflicker proteggono i vostri occhi durante l'uso prolungato, mentre il pannello IPS con risoluzione Full HD garantisce colori vividi e angoli di visione ampi, essenziali per chi lavora con documenti, fogli di calcolo o contenuti multimediali.

Questo monitor risponde perfettamente alle esigenze di chi desidera un setup flessibile e completo: il refresh rate di 100Hz e il tempo di risposta di 1ms vi permetteranno di godervi anche momenti di intrattenimento con gaming leggero e streaming fluido, mentre gli altoparlanti integrati da 3W eliminano la necessità di casse esterne. La compatibilità VESA e il supporto regolabile in 4 direzioni rendono questo MSI PRO MP243X perfetto per chi vuole personalizzare l'ergonomia della propria postazione, sia in ufficio che a casa, con la possibilità di orientamento sia verticale che orizzontale.

MSI PRO MP243X è un monitor da 24 pollici con pannello IPS Full HD che offre un'esperienza visiva fluida grazie ai 100Hz di refresh rate e 1ms di risposta. Dotato di tecnologia Less Blue Light PRO certificata TÜV Rheinland, protegge i vostri occhi durante lunghe sessioni di lavoro. Include altoparlanti integrati, supporto VESA regolabile in 4 direzioni e compatibilità FreeSync per un gaming senza interruzioni.

