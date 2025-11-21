La MSI GeForce RTX 5060 Ti 8G VENTUS 2X OC PLUS è disponibile su Amazon a un prezzo davvero interessante. Questa scheda video di ultima generazione vi offre 8GB di memoria GDDR7 e ben 4608 CUDA core, garantendo prestazioni eccezionali per il gaming e la creatività. Grazie alla tecnologia Zero Frozr e al sistema di raffreddamento a doppia ventola STORMFORCE, potete portarvi a casa questa potente GPU a soli 359,00€ invece di 429,00€, un'occasione da non perdere per aggiornare il vostro setup.

Prodotto in caricamento

MSI GeForce RTX 5060 Ti, chi dovrebbe acquistarla?

MSI GeForce RTX 5060 Ti 8G VENTUS 2X OC PLUS è la scelta ideale per i gamer che desiderano prestazioni di ultima generazione senza svuotare il portafoglio. Con i suoi 8GB di memoria GDDR7 e 4608 core CUDA, questa scheda video si rivolge a chi cerca un equilibrio perfetto tra potenza e prezzo, particolarmente adatto per il gaming in Full HD e 1440p con dettagli elevati. L'interfaccia PCI Express Gen 5 x16 garantisce inoltre la compatibilità con le piattaforme più moderne, preparandovi per il futuro del gaming e della creazione di contenuti.

Se siete stanchi del rumore eccessivo durante le sessioni di gioco, vi conquisterà la tecnologia Zero Frozr che arresta completamente le ventole quando non necessarie, offrendo un'esperienza silenziosa durante attività leggere. Il sistema di raffreddamento a doppia ventola STORMFORCE con design innovativo garantisce temperature ottimali anche sotto carico intenso, mentre il backplate rinforzato con fessure migliora ulteriormente la dissipazione del calore.

Questa soluzione rappresenta un'opportunità eccellente per chi desidera aggiornare il proprio setup con una GPU di fascia media-alta capace di gestire i titoli moderni e le applicazioni creative più esigenti.

Con uno sconto del 16% a soli 359€, vi offre prestazioni grafiche di ultima generazione a un prezzo eccezionale. Il design con backplate rinforzato e tubi di calore efficienti vi assicura affidabilità e durata nel tempo.

Vedi offerta su Amazon