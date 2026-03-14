Su Amazon è disponibile un'ottima offerta sull'MSI Cyborg 15 B2RWEKG-080IT, notebook gaming da 15,6" con display FHD a 144Hz, processore Intel Core 7 240H, GPU Nvidia RTX 5050 8GB GDDR7, 16GB DDR5 e 1TB PCIe4. Un laptop potente e dal design cyberpunk futuristico con parti traslucide. Ora disponibile a soli 999,00€.

MSI Cyborg 15, chi dovrebbe acquistarlo?

L'MSI Cyborg 15 B2RWEKG-080IT è il notebook ideale per chi cerca un laptop da gaming performante senza superare il budget dei 1000€. È consigliato a gamer appassionati che desiderano giocare a titoli impegnativi con fluidità, grazie alla GPU Nvidia RTX 5050 8GB GDDR7 e al display FHD da 144Hz, ma anche a studenti e professionisti creativi che necessitano di potenza computazionale elevata per attività di produttività e multitasking, garantita dall'Intel Core 7 240H e dai 16GB di RAM DDR5.

Chi acquista questo notebook soddisfa l'esigenza di avere una macchina versatile e moderna, capace di gestire sessioni di gioco intense grazie al sistema di raffreddamento avanzato, di archiviare grandi quantità di dati con l'SSD da 1TB PCIe4 e di connettersi senza compromessi tramite Wi-Fi 6E. Il design futuristico con pannelli traslucidi lo rende inoltre perfetto per chi non vuole rinunciare all'estetica. A 999€, con uno sconto del 13%, rappresenta un'ottima opportunità.

MSI Cyborg 15 B2RWEKG-080IT è un notebook gaming 15.6" FHD 144Hz con processore Intel Core 7 240H, GPU RTX 5050 8GB GDDR7, 16GB DDR5 e 1TB PCIe4. Design futuristico traslucido e WiFi 6E completano il pacchetto.

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