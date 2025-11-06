Il MSI Cyborg 15 con processore Intel Core 7 240H e scheda grafica Nvidia RTX 5050 da 8GB è in offerta su Amazon a un prezzo davvero competitivo. Questo notebook gaming da 15.6" con display FHD a 144Hz, equipaggiato con 16GB di RAM DDR5 e SSD da 1TB, è disponibile a 1.099€ invece di 1.299€, con uno sconto del 15%. Il design futuristico in stile cyberpunk con parti traslucide vi permetterà di ammirare i componenti interni, mentre le prestazioni garantiscono un'esperienza di gioco fluida e coinvolgente.

Prodotto in caricamento

MSI Cyborg 15, chi dovrebbe acquistarlo?

L'MSI Cyborg 15 è il notebook ideale per i gamer appassionati che cercano prestazioni di alto livello senza compromessi, ma anche per studenti universitari di corsi tecnici e content creator emergenti che necessitano di potenza elaborativa. Con il suo processore Intel Core 7 240H e la scheda grafica Nvidia RTX 5050 da 8GB GDDR7, vi conquisterà se desiderate giocare ai titoli più recenti in Full HD a 144Hz con fluidità eccezionale. I 16GB di RAM DDR5 e l'SSD da 1TB garantiscono multitasking reattivo e spazio abbondante per librerie di giochi, progetti creativi e applicazioni professionali.

Questo portatile si rivolge particolarmente a chi cerca un equilibrio tra design accattivante e sostanza tecnica: il suo stile cyberpunk con elementi traslucidi non passa inosservato, mentre la garanzia italiana di 2 anni offre tranquillità d'acquisto. Lo sconto del 15% lo rende accessibile per chi vuole entrare nel gaming di fascia medio-alta investendo sotto i 1100 euro, soddisfacendo sia le esigenze di streaming e gaming competitivo sia quelle di produttività avanzata grazie all'integrazione di Copilot e MSI AI Engine. Perfetto se cercate un dispositivo versatile che vi accompagni dall'università alle sessioni di gioco serali.

L'MSI Cyborg 15 B2RWEKG-080IT è un notebook gaming da 15.6 pollici con display FHD a 144Hz, ideale per sessioni di gioco fluide e coinvolgenti. Equipaggiato con processore Intel Core 7 240H e scheda grafica Nvidia RTX 5050 da 8GB GDDR7, offre prestazioni eccellenti anche nei titoli più esigenti. Completano la dotazione 16GB di RAM DDR5 a 5600MHz e un veloce SSD da 1TB PCIe4, garantendovi caricamenti rapidi e multitasking senza compromessi.

Vedi offerta su Amazon