Il MSI Cyborg 15 con processore Intel Core 7 240H e scheda grafica Nvidia RTX 5050 8GB è in offerta su Amazon a 1099€ invece di 1299€. Questo notebook gaming da 15.6" FHD 144Hz vi catturerà con il suo design futuristico cyberpunk e componenti di ultima generazione: 16GB DDR5, SSD da 1TB PCIe4 e WiFi 6E. Un'occasione imperdibile per entrare nel futuro del gaming a un prezzo competitivo, con garanzia italiana di 2 anni inclusa.

MSI Cyborg 15, chi dovrebbe acquistarlo?

L'MSI Cyborg 15 è il notebook ideale per i gamer che cercano prestazioni di ultima generazione senza compromessi sul budget. Con il processore Intel Core 7 240H e la nuova GPU Nvidia RTX 5050 con 8GB GDDR7, questo laptop vi permetterà di affrontare i titoli più recenti con dettagli elevati e un refresh rate di 144Hz che garantisce fluidità impeccabile. È perfetto per chi passa molte ore a giocare, ma anche per studenti e professionisti creativi che necessitano di potenza elaborativa per software di editing video, rendering 3D o programmazione, grazie ai 16GB di RAM DDR5 e all'ampio storage PCIe4 da 1TB.

Questa configurazione soddisfa le esigenze di chi desidera un laptop versatile e dal design accattivante in stile cyberpunk, con elementi traslucidi che mostrano i componenti interni. L'integrazione di Copilot e MSI AI Engine lo rende particolarmente adatto a chi cerca un'esperienza intelligente e ottimizzata, mentre il WiFi 6E assicura connessioni rapide e stabili per gaming online e streaming. Con garanzia italiana di 2 anni e uno sconto del 15%, rappresenta un'opportunità eccellente per chi vuole entrare nel mondo del gaming di alto livello risparmiando 200 euro.

L'MSI Cyborg 15 B2RWEKG-080IT è un notebook gaming da 15.6" con display FHD a 144Hz che vi garantisce fluidità estrema. Equipaggiato con processore Intel Core 7 240H e scheda grafica Nvidia RTX 5050 da 8GB GDDR7, offre prestazioni eccellenti per ogni titolo. Completano la dotazione 16GB di RAM DDR5 e un veloce SSD da 1TB PCIe4.

