Il Mova P50 Pro Ultra è il robot aspirapolvere che rivoluziona la pulizia domestica con la sua potenza di 19.000 Pa e il sistema di mocio flessibile. Grazie alla stazione completamente automatizzata, raccoglie la polvere per 75 giorni, pulisce i moci con acqua a 75°C e li asciuga per prevenire cattivi odori. La spazzola anti-groviglio e il doppio mocio rotante con 32 livelli regolabili garantiscono risultati impeccabili su ogni superficie. Disponibile su Amazon a 539€ anziché 572,90€, con 3 anni di garanzia inclusi.

Mova P50 Pro Ultra, chi dovrebbe acquistarlo?

Il Mova P50 Pro Ultra è la soluzione ideale per chi desidera liberarsi completamente delle pulizie domestiche senza compromessi sulla qualità. Con la sua potente aspirazione da 19.000 Pa e il sistema di doppio mocio rotante, questo robot si rivolge a famiglie con animali domestici, persone con poco tempo a disposizione e chi cerca una casa sempre impeccabile. La tecnologia anti-groviglio della spazzola CleanChop risolve definitivamente il problema dei capelli aggrovigliati, mentre la stazione completamente autonoma gestisce svuotamento, lavaggio e asciugatura per 75 giorni. È perfetto per abitazioni su più livelli grazie alle mappe 3D a 4 piani e per chi ha diverse tipologie di pavimenti, dai tappeti al parquet, garantendo una pulizia personalizzata con 32 livelli di regolazione dell'acqua.

Chi è spesso fuori casa apprezzerà il controllo totale tramite app con funzioni video e vocali, ideale per monitorare gli animali domestici e programmare le pulizie da remoto. Il sistema di rilevamento intelligente dello sporco identifica macchie ostinate come schizzi di caffè e briciole, intensificando automaticamente la pulizia dove serve. Con spazzola laterale estensibile e mocio che raggiungono angoli difficili e spazi sotto i mobili bassi, vi dimenticherete di zone trascurate. La garanzia di 3 anni testimonia l'affidabilità del prodotto, rendendolo un investimento sicuro per chi cerca una soluzione di pulizia duratura e all'avanguardia a un prezzo conveniente.

Il Mova P50 Pro Ultra è un robot aspirapolvere e lavapavimenti 2-in-1 che rivoluziona la pulizia domestica con 19.000 Pa di potenza aspirante e tecnologia anti-groviglio. La stazione auto-svuotante raccoglie polvere per 75 giorni, lava i moci con acqua a 75°C e li asciuga automaticamente. Dotato di doppio mocio rotante flessibile con 32 livelli di regolazione, raggiunge angoli e bordi grazie alla spazzola laterale estensibile, mentre il sistema di rilevamento intelligente con telecamera RGB identifica ogni tipo di sporco per una pulizia mirata.

