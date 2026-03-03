Su Amazon è disponibile il monitor curvo gaming MSI MPG 321CURX QD-OLED, una soluzione di alto livello per chi cerca prestazioni visive eccezionali. Il pannello Quantum Dot OLED da 32" UHD offre 240Hz, 0,03ms di risposta e copertura del 99% DCI-P3. Ora disponibile a soli 899,00€, con uno sconto del 10% rispetto al prezzo originale di 994,93€.

MSI MPG 321CURX QD-OLED, chi dovrebbe acquistarlo?

MSI MPG 321CURX QD-OLED è il monitor ideale per i gamer più esigenti che desiderano un'esperienza visiva senza compromessi. Grazie al pannello Quantum Dot OLED da 32" UHD con 240Hz e 0,03ms di tempo di risposta, soddisfa perfettamente chi gioca a titoli competitivi o AAA e non vuole rinunciare né alla velocità né alla qualità cromatica. La curvatura 1700R lo rende adatto anche a chi cerca un'immersione totale nelle sessioni di gioco prolungate.

Questo monitor si rivela una scelta eccellente anche per i professionisti della grafica e del video editing, grazie alla copertura del 99% DCI-P3, alla precisione cromatica ΔE≤2 e ai 1,07 miliardi di colori. La connettività avanzata con USB Type-C (98W), HDMI 2.1 e DisplayPort 1.4a lo rende versatile per PC, Mac, laptop e console. A 899€, con uno sconto del 10%, rappresenta un investimento intelligente per chi vuole il meglio senza spendere quasi mille euro.

MSI MPG 321CURX QD-OLED è un monitor curvo 32" UHD con pannello Quantum Dot OLED 240Hz e 0,03ms, curvatura 1700R, 99% DCI-P3, contrasto 1.500.000:1 e connettività completa con DP 1.4a, HDMI 2.1 e USB-C da 98W.

