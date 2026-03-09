Su Amazon è disponibile un'ottima offerta sul monitor gaming MSI MAG 273QP QD-OLED X24, un display da 26,5" WQHD con pannello Quantum Dot OLED a 10-bit, refresh rate di 240 Hz e tempo di risposta di soli 0,03 ms. Perfetto per gaming e contenuti HDR grazie alla certificazione DisplayHDR True Black 400. Attualmente disponibile a soli 449,00€, con uno sconto del 15% rispetto al prezzo originale di 529,00€.

MSI MAG 273QP QD-OLED, chi dovrebbe acquistarlo?

MSI MAG 273QP QD-OLED X24 è il monitor ideale per i gamer più esigenti che cercano prestazioni visive senza compromessi. Grazie al pannello QD-OLED 26,5" WQHD a 240 Hz e al tempo di risposta di appena 0,03 ms, risponde perfettamente alle esigenze di chi gioca a titoli competitivi dove ogni millisecondo è determinante. La precisione cromatica al 99% DCI-P3 e il contrasto nativo di 1.500.000:1 lo rendono appetibile anche per content creator che necessitano di colori accurati e fedeli.

A 449€ invece di 529€, con uno sconto del 15%, rappresenta un'opportunità concreta per chi vuole portare la propria postazione a un livello superiore. La connettività avanzata con DisplayPort 1.4a e HDMI 2.1 lo rende versatile per PC, Mac, laptop e console, mentre le funzioni OLED Care 2.0 e il dissipatore in grafene garantiscono longevità del pannello. È consigliato a chi desidera un monitor premium con tecnologia d'élite a un prezzo ora più accessibile.

MSI MAG 273QP QD-OLED X24 è un monitor gaming da 26,5" WQHD (2560x1440) con pannello QD-OLED 10-bit, refresh rate di 240 Hz e risposta da 0,03 ms. Offre 99% DCI-P3, contrasto 1.500.000:1 e certificazione DisplayHDR True Black 400.

