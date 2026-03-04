Su Amazon è disponibile il monitor curvo MSI Modern MD342CQP da 34" UWQHD, perfetto per chi cerca produttività e qualità visiva elevata. Il pannello VA con risoluzione 3440x1440 e curvatura 1500R offre un'esperienza immersiva, con supporto 92% Adobe RGB e tecnologia Anti-Flicker certificata TÜV Rheinland. Dotato di KVM, altoparlanti integrati e connettività completa con Type-C 98W. Disponibile a soli 269,00€ invece di 299,00€, con uno sconto del 10%.

Monitor Curvo MSI 34", chi dovrebbe acquistarlo?

MSI Modern MD342CQP è il monitor ideale per professionisti, creativi e smart worker che necessitano di uno spazio di lavoro visivo ampio e preciso. Grazie alla risoluzione UWQHD 3440x1440 e alla copertura del 92% Adobe RGB e 95% DCI-P3, soddisfa le esigenze di chi lavora con grafica, fotografia o video editing, dove la fedeltà cromatica è fondamentale. Il pannello curvo 1500R da 34 pollici avvolge il campo visivo, aumentando l'immersività e riducendo l'affaticamento durante sessioni prolungate.

È particolarmente consigliato a chi gestisce più dispositivi contemporaneamente, grazie alla funzione KVM e PIP/PBP e alla connettività completa con Type-C da 98W, HDMI 2.0b e DisplayPort 1.4a. Gli altoparlanti integrati da 3W lo rendono ottimo per videoconferenze, mentre le tecnologie Less Blue Light e Anti-Flicker certificate TÜV Rheinland tutelano la salute visiva. A 269€ con il 10% di sconto, rappresenta un acquisto conveniente per chi cerca produttività ed ergonomia senza compromessi.

L'MSI Modern MD342CQP è un monitor curvo 34" UWQHD con pannello VA a risoluzione 3440x1440 e curvatura 1500R. Offre ampia copertura colore, KVM integrato, altoparlanti da 3W, connettività Type-C con 98W PD e regolazione in 3 direzioni.

