Se cercate una Smart TV compatta ma dalle prestazioni sorprendenti, la Metz QLED da 32 pollici è ora disponibile su Amazon a soli 124,99€ invece di 134,99€. Questo gioiello tecnologico vi conquisterà con il suo display QLED che offre colori vividi e luminosità eccezionale, supporto HDR10 per immagini realistiche e audio Dolby coinvolgente. Approfittate di questa offerta a 124,99€ per portare a casa una TV con Google TV integrata, tecnologia per la riduzione della luce blu e sintonizzatore universale.

Prodotto in caricamento

Metz QLED 32", chi dovrebbe acquistarlo?

Il Metz QLED da 32 pollici rappresenta la scelta ideale per chi cerca una TV di qualità premium in formato compatto, perfetta per camere da letto, cucine o stanze di piccole dimensioni dove non si vuole rinunciare a prestazioni eccellenti. Questo modello si rivolge particolarmente a chi desidera una seconda TV intelligente con tecnologia QLED superiore, raramente disponibile in questa fascia di dimensioni, garantendo colori brillanti e naturali. Con Google TV integrata, soddisfa le esigenze di chi ama lo streaming e vuole accedere facilmente a Netflix, Prime Video e tutte le app preferite tramite un'interfaccia moderna e intuitiva, senza bisogno di dispositivi esterni.

Questo televisore è particolarmente consigliato per famiglie attente al benessere visivo, grazie alla tecnologia Metz EyeCare che riduce la luce blu e l'affaticamento degli occhi durante lunghe sessioni di visione. Gli appassionati di cinema e serie TV apprezzeranno il supporto HDR10 e l'audio Dolby, che offrono un'esperienza audiovisiva coinvolgente nonostante le dimensioni contenute. Con una compatibilità completa con tutti i tipi di segnale (DVB-T2, satellitare e analogico), si adatta perfettamente anche a chi cerca una soluzione versatile per il gaming casual o come monitor multimediale di qualità superiore in spazi ridotti.

Il Metz QLED 32 Pollici Smart TV HD vi offre una qualità visiva superiore grazie alla tecnologia QLED che garantisce colori brillanti e naturali. Dotato di Google TV, potrete accedere facilmente a tutte le vostre app preferite, mentre il supporto HDR10 e Dolby Audio assicurano immagini vivide e un audio coinvolgente. La funzione di riduzione della luce blu protegge i vostri occhi durante le lunghe sessioni di visione.

Vedi offerta su Amazon