Su Amazon è disponibile MARVEL Tōkon: Fighting Souls, il nuovo picchiaduro che vi permetterà di creare squadre da 4 personaggi scegliendo tra iconici eroi e villain Marvel, ognuno con abilità uniche e stili di gioco differenti. Graficamente reinterpretati in stile anime, con arene dinamiche e audio 3D immersivo su PS5. Approfittate dello sconto del 16%, portando il prezzo a soli 59,99€ rispetto ai 70,99€ originali!

Marvel Tōkon: Fightin Souls, chi dovrebbe acquistarlo?

MARVEL Tōkon: Fighting Souls è consigliato a tutti gli appassionati di picchiaduro che cercano un'esperienza competitiva e strategica. È perfetto per i fan del mondo Marvel che vogliono vedere i propri eroi e cattivi preferiti reinterpretati in uno stile anime, con abilità uniche e stili di gioco variegati. Il titolo si rivolge anche ai giocatori che amano costruire squadre personalizzate, scegliendo liberamente tra un ricco roster di personaggi iconici per trovare la combinazione perfetta.

Chi possiede una PS5 troverà in questo gioco un'esperienza tecnica di altissimo livello, grazie alle immagini in 4K, all'audio 3D immersivo e al feedback aptico del DualSense che rende ogni colpo tangibile e coinvolgente. A soli 59,99€ invece di 70,99€, con uno sconto del 16%, rappresenta un'ottima opportunità per chi desidera un picchiaduro ricco di contenuti, con arene dinamiche e una colonna sonora adattiva capace di rendere ogni scontro unico e memorabile.

MARVEL Tōkon: Fighting Souls è un picchiaduro a squadre da 4 personaggi con eroi e villain Marvel in stile anime. Offre arene dinamiche, colonna sonora adattiva e su PS5 supporta 4K, audio 3D e feedback aptico DualSense.

