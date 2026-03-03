Su Amazon è disponibile la MARSGAMING MKMINIPRO, tastiera meccanica ultra-compatta al 60% con switch Hot-Swappable marrone, retroilluminazione RGB Chroma e tecnologia antighosting completa. Grazie alla schiuma ammortizzante QuietCore, offre un'esperienza silenziosa e fluida, ideale sia per il gaming che per il lavoro. Disponibile a soli 26,90€ con uno sconto del 20%, rispetto al prezzo originale di 33,50€.

MARSGAMING MKMINIPRO, chi dovrebbe acquistarla?

La MARSGAMING MKMINIPRO è la scelta ideale per gamer e professionisti che desiderano una postazione ordinata senza rinunciare alle prestazioni. Grazie al formato ultra-compatto 60%, si adatta perfettamente a setup con poco spazio disponibile, ed è consigliata anche a chi utilizza più piattaforme, essendo compatibile con Windows, Mac, Linux, PS4, PS5 e Xbox. Gli switch meccanici marroni con tecnologia QuietCore la rendono adatta anche ad ambienti condivisi come uffici o dormitori universitari.

A soli 26,90€ (con uno sconto del 20% rispetto al prezzo originale di 33,50€), questa tastiera soddisfa le esigenze di chi cerca un prodotto versatile e personalizzabile. I tasti hot-swappable, il cavo USB-C staccabile, la retroilluminazione RGB Chroma e la tecnologia antighosting completa garantiscono un'esperienza di gioco fluida e reattiva. È perfetta per chi vuole un dispositivo da gaming serio a un prezzo accessibile, senza compromessi sulla qualità costruttiva.

La MARSGAMING MKMINIPRO è una tastiera meccanica 60% con switch Hot-Swappable marroni, retroilluminazione RGB Chroma, tecnologia antighosting, schiuma QuietCore silenziante e cavo USB-C staccabile. Compatibile con PC, Mac, PS4/PS5 e Xbox.

Vedi offerta su Amazon