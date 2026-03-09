Su Amazon è disponibile un'ottima offerta sul Logitech Signature M650, il mouse wireless progettato per mani piccole e medie, con clic silenziosi, connessione Bluetooth e durata della batteria fino a 2 anni. Grazie alla tecnologia SilentTouch, riduce il rumore dei clic del 90%, perfetto per lavorare in ufficio o da casa. Ora disponibile a soli 26,88€ con uno sconto del 50% rispetto al prezzo originale di 53,99€.

Logitech Signature M650, chi dovrebbe acquistarlo?

Il Logitech Signature M650 è il mouse ideale per chi trascorre molte ore al computer e necessita di un dispositivo ergonomico, silenzioso e versatile. È particolarmente consigliato a chi ha mani di piccole o medie dimensioni e cerca un'impugnatura confortevole durante lunghe sessioni di lavoro, sia in ufficio che da casa. Grazie alla tecnologia SilentTouch, che riduce il rumore dei clic del 90%, si rivela perfetto anche per ambienti condivisi dove la concentrazione è fondamentale.

Con uno sconto del 50%, passando da 53,99€ a soli 26,88€, questo mouse rappresenta un'occasione eccellente per chi vuole migliorare la propria postazione senza spendere molto. La connettività dual-mode (Bluetooth o ricevitore USB Logi Bolt), la batteria da 2 anni e i tasti laterali personalizzabili lo rendono adatto a studenti, professionisti e a chiunque desideri un'esperienza d'uso fluida e personalizzata su più dispositivi.

Il Logitech Signature M650 è un mouse wireless silenzioso progettato per mani piccole, con connessione Bluetooth o USB Logi Bolt, batteria da 2 anni, SmartWheel per scorrimento preciso e riduzione del rumore dei clic del 90%.

