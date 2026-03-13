Su Amazon è disponibile un'ottima offerta sul Logitech G305 LIGHTSPEED, il mouse gaming wireless dotato di sensore ottico HERO 12K DPI, tecnologia wireless a 1 ms e autonomia fino a 250 ore con una singola batteria AA. Leggero solo 99 grammi e con ricevitore nano USB integrato, è perfetto per giocare ovunque. Approfittate dello sconto del 19%: oggi lo trovate a soli 29,09€ invece di 35,99€!

Logitech G305, chi dovrebbe acquistarlo?

Il Logitech G305 LIGHTSPEED è il mouse gaming wireless ideale per tutti coloro che cercano prestazioni professionali a un prezzo accessibile. È consigliato in particolare ai giocatori PC che vogliono liberarsi dai cavi senza rinunciare alla reattività, grazie alla tecnologia LIGHTSPEED con latenza di 1 ms. Con il suo peso di soli 99 grammi e il sensore HERO da 12.000 DPI, soddisfa le esigenze di chi gioca a titoli competitivi dove precisione e velocità sono fondamentali. È perfetto anche per chi utilizza il laptop e vuole portare la propria postazione di gioco ovunque.

Questo mouse risponde alle necessità di chi desidera autonomia prolungata, garantendo fino a 250 ore di gioco continuo con una singola batteria AA, eliminando la preoccupazione di ricariche frequenti. I 6 pulsanti programmabili e la memoria integrata lo rendono versatile e personalizzabile. Con uno sconto del 19%, ora disponibile a soli 29,09€ invece di 35,99€, rappresenta un'occasione eccellente per chi cerca un mouse gaming wireless di qualità senza spendere una fortuna.

Il Logitech G305 LIGHTSPEED è un mouse gaming wireless dotato del sensore ottico HERO da 12.000 DPI, tecnologia wireless a 1 ms senza lag, design da soli 99g e 250 ore di autonomia con una singola batteria AA.

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