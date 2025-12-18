Se sognate di provare l'emozione delle corse automobilistiche direttamente da casa, questa offerta su Amazon è perfetta per voi! Il Logitech G G29 SE Driving Force, completo di volante e pedali da corsa con ritorno di forza dinamico e rivestimento in vera pelle, viene proposto in bundle con la leva del cambio Driving Force Shifter. Tutto questo a soli 215,99€ invece di 304,10€, con uno sconto del 29%. Compatibile con PS5, PS4 e PC, questo set vi garantirà una simulazione di guida incredibilmente realistica grazie alla rotazione a 900 gradi e ai pedali sensibili alla pressione.

Logitech G29, chi dovrebbe acquistarlo?

Il bundle Logitech G G29 SE Driving Force con leva del cambio rappresenta la scelta ideale per gli appassionati di simulazione racing che desiderano trasformare la propria postazione di gioco in un vero cockpit da competizione. Vi catturerà se cercate un'esperienza di guida realistica e immersiva, grazie al ritorno di forza dinamico a doppio motore che simula fedelmente le sensazioni di sottosterzo, sovrasterzo e drifting. La combinazione di volante in vera pelle cucita a mano, pedali in metallo lucido con freno non lineare e leva del cambio ad H a sei velocità soddisfa le esigenze dei giocatori più esigenti su PS5, PS4 e PC, offrendo precisione e robustezza degne di un simulatore professionale.

Questo set completo è particolarmente consigliato a chi pratica con regolarità titoli come Gran Turismo, F1 o Assetto Corsa e desidera migliorare le proprie prestazioni attraverso controlli più accurati. La rotazione a 900 gradi permette di affrontare le curve ampie con la stessa tecnica utilizzata nelle vetture reali, mentre gli ingranaggi elicoidali garantiscono sterzate fluide e silenziose anche durante le sessioni di gioco più intense. Con uno sconto del 29%, rappresenta un investimento eccellente per chi vuole fare il salto di qualità definitivo nel mondo del sim racing, senza compromessi sulla qualità costruttiva e sulle prestazioni.

Logitech G G29 SE Driving Force vi offre un'esperienza di guida davvero realistica grazie al ritorno di forza dinamico a due motori e agli ingranaggi elicoidali di precisione. Il volante con rivestimento in vera pelle cucita a mano e rotazione a 900 gradi, insieme ai pedali in metallo e alla leva del cambio a sei marce in acciaio inossidabile, ricreano fedelmente le sensazioni di una vera auto da corsa, compatibile con PS5, PS4 e PC.

Vedi offerta su Amazon