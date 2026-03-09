Il Logitech G PRO Racing Wheel è ora disponibile su Amazon a un prezzo imperdibile. Questo volante professionale per PC, Xbox Series X|S e Xbox One offre una trasmissione diretta con forza di 11 Nm, feedback ultra-realistico con tecnologia TRUEFORCE e leve del cambio magnetiche. Approfittate dello sconto del 14%: da 1.099,00€ a 949,99€!

Logitech G PRO Racing Wheel, chi dovrebbe acquistarlo?

Il Logitech G PRO Racing Wheel è il volante ideale per i appassionati di simulazioni di guida che desiderano un'esperienza il più vicina possibile alla realtà. Grazie alla trasmissione diretta con 11 Nm di forza e alla tecnologia TRUEFORCE, questo volante soddisfa le esigenze di chi cerca un feedback fisico autentico, percependo le condizioni del manto stradale e le vibrazioni del motore quasi in tempo reale. È compatibile con PC, Xbox Series X|S e Xbox One, rendendolo una scelta versatile per chi gioca su più piattaforme.

Con un prezzo attuale di 949,99€ (rispetto agli originali 1099€), questo investimento è consigliato a chi vuole portare il proprio setup sim-racing a un livello professionale. Le leve del cambio magnetiche, il sistema a doppia frizione e il display OLED per la gestione rapida dei profili lo rendono perfetto per piloti virtuali esigenti. Il solido sistema di fissaggio e la disposizione intuitiva dei pulsanti completano un prodotto pensato per competere senza compromessi.

Il Logitech G PRO Racing Wheel è un volante con trasmissione diretta da 11 Nm, compatibile con PC, Xbox Series X|S e Xbox One. Integra la tecnologia TRUEFORCE, leve del cambio magnetiche con sensori Hall e display OLED per la gestione dei profili di gara.

