Su Amazon è disponibile il monitor gaming LG UltraGear OLED 27GX704A da 27" con risoluzione QHD 2560x1440, refresh rate a 240Hz e tempo di risposta di soli 0,03ms. Il pannello OLED garantisce neri perfetti e colori brillanti, con supporto HDR 400 True Black, G-Sync e FreeSync Premium Pro. Lo trovate a 469,00€ invece di 499,99€, con uno sconto del 6%.

LG UltraGear OLED 27", chi dovrebbe acquistarlo?

LG UltraGear OLED 27GX704A è il monitor ideale per i gamer esigenti che non vogliono scendere a compromessi su qualità visiva e reattività. Grazie al pannello OLED da 27" QHD con refresh rate a 240Hz e tempo di risposta di soli 0,03ms, questo display è perfetto per chi gioca a titoli competitivi come sparatutto o racing game, dove ogni millisecondo conta. La compatibilità con G-Sync, FreeSync Premium Pro e VRR garantisce un'esperienza fluida, senza tearing né stuttering.

Lo consigliamo anche a chi cerca un monitor versatile per lunghe sessioni di gaming e contenuti multimediali di alta qualità: l'HDR 400 True Black e la copertura DCI-P3 offrono colori spettacolari anche nelle scene più buie. Lo stand ergonomico regolabile in altezza, inclinazione e rotazione soddisfa le esigenze di comfort anche dopo ore di utilizzo. A 469€, con uno sconto del 6% rispetto al prezzo originale, rappresenta un acquisto conveniente per chi desidera il meglio dalla tecnologia OLED.

