Gli LG TONE Free T90S sono auricolari bluetooth di fascia alta che ora trovate su Amazon a 99,00€ invece di 125,00€. Questi earbuds vi conquistano con audio Dolby Atmos e tecnologia MERIDIAN per un suono spaziale coinvolgente, cancellazione attiva del rumore e la speciale tecnologia UVnano+ che igienizza gli auricolari con raggi UV mentre li riponete nella custodia. Con un risparmio di 26,00€, portate a casa qualità audio professionale e innovazione. L'autonomia arriva fino a 36 ore con la custodia, sono resistenti agli schizzi IPX4 e compatibili con Android e iOS.

LG TONE Free T90S, chi dovrebbe acquistarlo?

Gli LG TONE Free T90S sono la scelta perfetta per chi cerca auricolari di fascia alta senza compromessi. Vi conquisteranno se siete appassionati di musica e cinema che desiderano un'esperienza audio immersiva grazie al Dolby Atmos con Head Tracking e alla qualità sonora certificata MERIDIAN. Sono ideali per chi pratica sport o si allena regolarmente, grazie alla certificazione IPX4 resistente al sudore e agli schizzi, e per i pendolari che necessitano di cancellazione attiva del rumore per isolarsi dal caos urbano. La funzione Ambient vi permetterà di restare consapevoli dell'ambiente circostante quando necessario, rendendoli perfetti anche per chi cammina in città o fa jogging all'aperto.

Questi auricolari soddisfano l'esigenza di chi è attento all'igiene grazie alla tecnologia UVnano+ che igienizza automaticamente gli auricolari con raggi ultravioletti nella custodia. Con fino a 9 ore di autonomia (36 con la custodia), sono perfetti per chi passa lunghe giornate fuori casa o viaggia frequentemente. Il Bluetooth 5.2 garantisce connessioni stabili sia con dispositivi Android che iOS, mentre i comandi touch e la compatibilità con Google Assistant e Siri soddisfano chi cerca praticità d'uso. A 99€ invece di 125€, rappresentano un investimento eccellente per chi desidera tecnologia premium senza spendere cifre eccessive.

Gli LG TONE Free T90S sono auricolari wireless di fascia premium che combinano tecnologie audio avanzate e funzionalità innovative. Dotati di Dolby Atmos con Head Tracking e audio MERIDIAN, offrono un'esperienza sonora spaziale immersiva. La cancellazione attiva del rumore ANC vi isola dall'esterno, mentre la modalità Ambient vi permette di restare connessi con l'ambiente circostante. La tecnologia esclusiva UVnano+ igienizza gli auricolari con raggi UV ogni volta che li riponete nella custodia, garantendo massima igiene.

