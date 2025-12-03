Scoprite l'LG QNED80 da 65 pollici, una Smart TV 4K che porta l'intrattenimento a un nuovo livello grazie al processore α7 Gen8 con AI e alla tecnologia Dynamic QNED Color per colori vivaci e realistici. Il design super slim con profilo di soli 29,7mm si integra perfettamente in ogni ambiente, mentre il webOS con AI e il pratico telecomando puntatore rendono la navigazione intuitiva. Perfetta anche per il gaming con VRR 4K@60Hz! Su Amazon trovate questa Smart TV in offerta a 599€ invece di 773,99€, con uno sconto del 23%.

Prodotto in caricamento

LG QNED80, chi dovrebbe acquistarlo?

LG QNED AI da 65 pollici è la scelta ideale per chi desidera portare l'esperienza home entertainment a un livello superiore senza compromessi. Questo Smart TV si rivolge a famiglie e appassionati di cinema che cercano colori vivaci e realistici grazie alla tecnologia Dynamic QNED Color, perfetti per maratone di serie TV su Netflix, Disney+ o Prime Video. Il processore α7 Gen8 con intelligenza artificiale garantisce immagini 4K nitide e profonde, mentre il Filmmaker Mode e l'HDR10 Pro offrono un'esperienza cinematografica autentica. Il design super slim da soli 29,7mm lo rende perfetto anche per chi ha a cuore l'estetica del proprio ambiente domestico.

Gli appassionati di gaming troveranno in questo TV un alleato prezioso: il supporto VRR fino a 60fps e la compatibilità con servizi cloud come Xbox Cloud Gaming vi permetteranno di giocare senza interruzioni né scatti. Il telecomando puntatore con AI semplifica notevolmente la navigazione nei contenuti, mentre la piattaforma webOS con aggiornamenti garantiti per 5 anni vi assicura un investimento duraturo nel tempo. Con uno sconto del 23% che porta il prezzo a soli 599€, questo TV QNED rappresenta un'opportunità eccellente per chi cerca tecnologia avanzata, versatilità d'uso e qualità visiva superiore a un prezzo competitivo.

LG QNED AI 65QNED80A6A è una Smart TV 4K da 65 pollici che combina tecnologia QNED e intelligenza artificiale. Dotata del processore α7 Gen8, offre immagini nitide con Dynamic QNED Color per colori vivaci. Include webOS con AI, telecomando puntatore intelligente e design super slim da 29,7mm. Perfetta per gaming con VRR 4K a 60Hz e streaming.

Vedi offerta su Amazon