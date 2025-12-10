Scoprite LG QNED evo AI da 65 pollici in offerta su Amazon! Questo Smart TV 4K con tecnologia MiniLED offre colori vivaci grazie al Dynamic QNED Color Pro e il processore α8 Gen2 con AI per immagini luminose e dettagliate. Disponibile a 759€ invece di 899€, con uno sconto del 16%, include Dolby Vision & Atmos, webOS con intelligenza artificiale e funzioni gaming avanzate con 4K@144Hz, VRR e FreeSync. Perfetto per cinema e gaming ad alte prestazioni!

LG QNED92 65", chi dovrebbe acquistarlo?

LG QNED evo AI QNED92 da 65 pollici rappresenta la scelta ideale per chi cerca un'esperienza visiva di livello superiore senza dover investire in un OLED. Questo televisore si rivolge principalmente agli appassionati di cinema e serie TV che desiderano godere di colori vividi e realistici grazie alla tecnologia Dynamic QNED Color Pro e al sistema MiniLED con Precision Dimming Pro. Gli amanti del home entertainment apprezzeranno particolarmente il supporto Dolby Vision e Dolby Atmos, che trasforma il salotto in una vera sala cinematografica, mentre le famiglie troveranno nel sistema webOS con AI un alleato prezioso per gestire e personalizzare i contenuti in base ai gusti di ciascun membro.

I gamer più esigenti scopriranno in questo TV un compagno di gioco eccezionale, grazie alle prestazioni elevate con 4K a 144Hz, VRR e FreeSync su ben quattro porte HDMI, perfette per console di ultima generazione e PC gaming. Chi desidera un dispositivo smart e sempre aggiornato apprezzerà la funzione webOS Re:New, che garantisce aggiornamenti software per cinque anni, mentre il processore α8 Gen2 con intelligenza artificiale soddisfa le esigenze di chi vuole un'ottimizzazione automatica dei contenuti e un'esperienza personalizzata attraverso l'AI Search e i wizard dedicati a immagine e audio.

