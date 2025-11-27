Siete appassionati di tecnologia e cercate il meglio per il vostro intrattenimento domestico? LG OLED evo AI G5 da 65 pollici è ora disponibile su Amazon con uno sconto del 23%. Grazie a questa offerta potete portarlo a casa a 1.799,00€ invece di 2.349,00€. Dotato del processore α11 Gen2 con AI, questo Smart TV 4K offre nero perfetto, colori vivaci e una luminosità fino a 3 volte superiore. Perfetto anche per i gamer, con 4K@165Hz, VRR e GSYNC. Include base da appoggio e webOS con AI.

LG OLED evo G5, chi dovrebbe acquistarlo?

LG OLED evo AI G5 da 65 pollici è la scelta ideale per chi cerca un'esperienza visiva di altissimo livello e non vuole scendere a compromessi sulla qualità. Questo televisore si rivolge agli appassionati di cinema che desiderano portare la magia della sala cinematografica nel proprio salotto grazie al nero perfetto tipico della tecnologia OLED e al supporto Dolby Vision e Atmos. È perfetto anche per chi vive in ambienti luminosi: il Brightness Booster Ultimate garantisce immagini fino a 3 volte più luminose rispetto ai tradizionali OLED, risolvendo uno dei limiti storici di questa tecnologia. La presenza del processore α11 Gen2 con intelligenza artificiale lo rende particolarmente adatto a chi apprezza le funzionalità smart avanzate e la personalizzazione dell'esperienza visiva.

I gamer più esigenti troveranno in questo modello un alleato formidabile: con 4 porte HDMI che supportano risoluzioni 4K a 165fps, tecnologie VRR, GSYNC e FreeSync, garantisce un gameplay fluido e reattivo senza compromessi. La base da appoggio inclusa con doppia altezza risolve elegantemente il problema dell'installazione, permettendo di posizionare comodamente una soundbar. Infine, chi ama essere sempre aggiornato apprezzerà il webOS Re:New che garantisce aggiornamenti software per 5 anni, rendendo questo investimento sicuro nel tempo.

LG OLED evo AI G5 da 65 pollici rappresenta l'eccellenza nella tecnologia dei display, combinando il processore α11 Gen2 con AI che ottimizza ogni pixel in tempo reale e il Brightness Booster Ultimate per una luminosità fino a 3 volte superiore. Grazie alla tecnologia OLED otterrete neri perfetti e colori al 100% fedeli, mentre per il gaming dispone di 4 porte HDMI con supporto 4K@165Hz, VRR e GSYNC. La Smart TV webOS con AI si aggiorna automaticamente per 5 anni e include base da appoggio regolabile.

