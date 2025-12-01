Siete alla ricerca di un TV OLED di ultima generazione? Su Amazon trovate l'LG OLED evo AI G5 da 55 pollici a un prezzo eccezionale di 1.309€ invece di 2.299€. Questo Smart TV 4K vi conquisterà con il processore α11 Gen2 con AI, il Brightness Booster Ultimate per immagini fino a 3 volte più luminose e la tecnologia Dolby Vision e Atmos. Approfittate di questa offerta e portate a casa il TV OLED G5 a 1.309€, perfetto per gaming con 4K@165Hz e dotato di webOS con AI per un'esperienza smart completa. Base da appoggio inclusa!

Prodotto in caricamento

LG OLED evo G5, chi dovrebbe acquistarlo?

Questo LG OLED evo AI G5 è la scelta ideale per chi cerca un'esperienza visiva di altissimo livello e non vuole scendere a compromessi. Vi conquisterà se siete appassionati di cinema alla ricerca di neri perfetti e colori straordinariamente vividi, grazie al supporto Dolby Vision e Atmos che trasforma il salotto in una vera sala cinematografica. Il Brightness Booster Ultimate vi permetterà di godere di immagini luminose anche in ambienti molto illuminati, superando i limiti tradizionali della tecnologia OLED. Con uno sconto del 43%, è il momento perfetto per chi desidera tecnologia d'avanguardia a un prezzo più accessibile.

Se siete gamer esigenti, questo TV soddisfa anche le vostre necessità più specifiche: 4K a 165Hz, VRR, GSYNC e FreeSync garantiscono un gameplay fluido e reattivo che vi darà un vantaggio competitivo. Il processore α11 Gen2 con AI vi sorprenderà con personalizzazioni intelligenti che imparano dalle vostre preferenze, mentre il sistema webOS Re:New assicura aggiornamenti per 5 anni. La base da appoggio inclusa rende l'installazione immediata, perfetta per chi vuole posizionare il TV su un mobile senza costi aggiuntivi.

LG OLED evo AI G5 da 55 pollici rappresenta l'eccellenza nella tecnologia dei display grazie al processore α11 Gen2 con AI che ottimizza ogni pixel in tempo reale. Offre un nero perfetto anche in ambienti luminosi e il Brightness Booster Ultimate rende le immagini fino a 3 volte più luminose. La Smart TV webOS con AI si aggiorna per 5 anni, mentre per i gamer offre 4 porte HDMI con 4K@165Hz, VRR e GSYNC.

Vedi offerta su Amazon