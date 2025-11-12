Se cercate un TV OLED di ultima generazione a un prezzo eccezionale, su Amazon trovate l'LG OLED evo AI C5 da 42 pollici in offerta. Questo Smart TV 4K con processore α9 Gen8 garantisce nero perfetto, colori accurati e funzioni AI avanzate per immagini e audio ottimizzati. Il prezzo scende a 662,93€ invece di 998,99€, con uno sconto del 34%. Perfetto per il gaming con 4K@144Hz, VRR e 4 porte HDMI 2.1, include anche Dolby Vision e Atmos per un'esperienza cinematografica completa.

Il LG OLED evo AI C5 da 42 pollici è la scelta ideale per chi cerca un televisore di dimensioni compatte ma dalle prestazioni premium, perfetto per camere da letto, studi o soggiorni di medie dimensioni. Grazie al processore α9 Gen8 con intelligenza artificiale, questo TV OLED si rivolge agli appassionati di cinema che desiderano il nero assoluto e colori perfetti con fedeltà al 100%, ma anche a chi vuole un'esperienza personalizzata con funzioni AI che riconoscono la vostra voce e adattano immagine e audio ai vostri gusti. La piattaforma webOS con aggiornamenti garantiti per 5 anni assicura un investimento duraturo nel tempo.

Questo televisore rappresenta il sogno di ogni gamer che desidera prestazioni da competizione: con 4 porte HDMI 2.1, supporto per il 4K a 144Hz, VRR, GSYNC e FreeSync, vi offre un gameplay fluido e reattivo con input lag ridotto. Se amate le maratone di serie TV e film, l'esperienza Dolby Vision e Dolby Atmos con audio virtuale 11.1.2 canali vi immergerà completamente nei vostri contenuti preferiti. Con uno sconto del 34%, il C5 diventa un'opportunità eccezionale per chi vuole tecnologia all'avanguardia senza compromessi, unendo design ultra slim e intelligenza artificiale in un formato versatile.

L'LG OLED evo AI C5 da 42 pollici è un Smart TV 4K che combina tecnologia OLED di ultima generazione con intelligenza artificiale avanzata. Grazie al processore α9 Gen8, offre neri perfetti, colori accurati al 100% e migliora ogni contenuto con AI upscaling. Perfetto per il gaming con 4 porte HDMI 2.1 che supportano 4K@144Hz, VRR e GSYNC, garantisce un'esperienza fluida e reattiva.

Con uno sconto del 34% a soli €662,93, questo OLED rappresenta un'occasione imperdibile per chi cerca qualità cinematografica e prestazioni gaming di alto livello. La piattaforma webOS con AI e il supporto Dolby Vision e Atmos vi regaleranno un'esperienza audiovisiva superiore a un prezzo eccezionale.

