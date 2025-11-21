Siete alla ricerca di un TV OLED di ultima generazione? L'LG OLED AI B5 da 55 pollici è disponibile su Amazon con uno sconto del 13%. Questo Smart TV 4K vanta il processore α8 Gen2 con intelligenza artificiale, nero perfetto e colori accurati al 100%, oltre a funzionalità avanzate come Dolby Vision e Atmos. Perfetto per il gaming con 4 porte HDMI 2.1 e supporto 4K@120Hz, ora a soli 799€ invece di 917,06€.

LG OLED B5 55", chi dovrebbe acquistarlo?

Questo LG OLED AI B5 da 55 pollici è la scelta ideale per chi cerca un televisore versatile che eccella sia nell'intrattenimento quotidiano che nel gaming avanzato. Con uno sconto del 13% che lo porta a 799€, rappresenta un'opportunità eccellente per gli appassionati di cinema che desiderano godere di neri assoluti e colori perfetti grazie alla tecnologia OLED, supportata da Dolby Vision e Atmos per un'esperienza cinematografica autentica. Il processore α8 Gen2 con intelligenza artificiale ottimizza automaticamente ogni contenuto, rendendolo perfetto per famiglie che guardano programmi diversi durante la giornata.

I gamer più esigenti troveranno in questo TV un alleato formidabile: con 4 porte HDMI 2.1 che supportano il 4K a 120Hz, VRR, GSYNC e FreeSync, vi assicurerete un gameplay fluido e reattivo su console di ultima generazione. Le funzionalità AI avanzate del webOS personalizzano l'esperienza in base alle vostre preferenze, mentre l'aggiornamento garantito per 5 anni protegge il vostro investimento nel tempo. Se cercate un televisore intelligente che si adatti alle vostre esigenze senza compromessi sulla qualità dell'immagine, questo OLED LG soddisfa brillantemente ogni aspettativa.

LG OLED AI B5 TV 55 pollici è uno Smart TV 4K che porta l'intelligenza artificiale nel vostro salotto. Dotato del processore α8 Gen2, questo televisore analizza automaticamente i contenuti per ottimizzare immagini e audio. La tecnologia OLED garantisce neri assoluti e colori perfetti grazie al 100% di fedeltà cromatica, mentre il webOS con AI offre un'esperienza personalizzata con aggiornamenti garantiti per 5 anni.

Con uno sconto del 13% a soli €799, questo TV rappresenta un investimento eccellente per chi cerca qualità cinematografica e prestazioni gaming di alto livello.

