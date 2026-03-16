Su Amazon è disponibile un'ottima offerta sull'LG 24U411A, monitor da 24" Full HD IPS con refresh rate a 120Hz, tempo di risposta 1ms MBR e copertura sRGB 99%. Il pannello supporta HDR 10, è dotato di schermo antiriflesso e include connessioni HDMI, D-Sub (VGA) e uscita cuffie. Lo sconto del 20% porta il prezzo a soli 79,99€ rispetto agli originali 99,99€.

Monitor LG 24", chi dovrebbe acquistarlo?

LG 24U411A è la scelta ideale per chi cerca un monitor versatile a un prezzo contenuto. È consigliato a studenti, professionisti e gamer occasionali che desiderano una postazione completa senza spendere cifre elevate. Grazie al pannello IPS Full HD da 24" con copertura sRGB al 99% e supporto HDR 10, soddisfa le esigenze di chi lavora con contenuti visivi e vuole colori accurati e vividi. Il design senza cornici su tre lati lo rende elegante e adatto a qualsiasi scrivania.

Con un refresh rate a 120Hz e un tempo di risposta di 1ms MBR, questo monitor risponde perfettamente alle necessità di chi alterna sessioni di lavoro a momenti di gaming fluido. Le funzioni Flicker Safe e Reader Mode proteggono gli occhi durante le lunghe sessioni davanti allo schermo, rendendolo ideale per chi trascorre molte ore al computer. Attualmente disponibile su Amazon a soli 79,99€ invece di 99,99€, rappresenta un'opportunità da non perdere con uno sconto del 20%.

LG 24U411A è un monitor da 24" Full HD IPS con risoluzione 1920x1080, refresh rate a 120Hz e tempo di risposta 1ms MBR. Offre una copertura sRGB 99% e supporto HDR 10 per colori vividi. Le connessioni includono HDMI, D-Sub e uscita cuffie.

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