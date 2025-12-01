Se cercate un notebook potente e ultraleggero, l'LG gram AI 16Z90TL è disponibile su Amazon a un prezzo davvero interessante. Questo Copilot+ PC unisce l'intelligenza artificiale avanzata di LG con le prestazioni del processore Intel Core Ultra 7 256V, 16GB di RAM e 512GB SSD. Con il suo display 16" 2.5K e un peso di appena 1,2 kg, rappresenta la soluzione ideale per chi necessita di mobilità senza compromessi. Approfittate dello sconto del 27% e portatelo a casa a 879,99€ invece di 1.199,99€, un'occasione da non perdere per avere un AI PC di ultima generazione con batteria da 77Wh che vi accompagnerà per tutta la giornata.

LG gram AI, chi dovrebbe acquistarlo?

LG gram AI 16Z90TL è il compagno ideale per professionisti sempre in movimento, studenti universitari e creativi che non vogliono scendere a compromessi tra potenza e portabilità. Con i suoi straordinari 1,2 kg di peso e il display da 16 pollici 2.5K, questo notebook si rivolge a chi passa molte ore fuori casa ma necessita di uno schermo generoso per lavorare con produttività. Grazie all'intelligenza artificiale integrata di LG gram AI e alle funzionalità Copilot+ PC, soddisfa le esigenze di chi cerca assistenza smart nelle attività quotidiane, dalla gestione dei documenti alla creazione di contenuti, il tutto con la sicurezza dell'AI on-device che funziona anche offline.

Questo ultrabook rappresenta la scelta perfetta per chi necessita di autonomia prolungata grazie alla batteria da 77Wh che garantisce un'intera giornata lavorativa senza ricariche, e per professionisti del settore grafico o video che apprezzano il display DCI-P3 al 99% con colori fedeli e realistici. Il processore Intel Core Ultra 7 256V con NPU AI dedicata rende questo dispositivo ideale anche per chi utilizza applicazioni di intelligenza artificiale, editing multimediale o multitasking intenso. Con uno sconto del 27% che porta il prezzo a soli 879,99€, vi offre un rapporto qualità-prezzo eccezionale per entrare nel mondo dei PC di nuova generazione senza gravare eccessivamente sul budget.

LG gram AI 16Z90TL è un Copilot+ PC che combina potenza e portabilità straordinarie. Dotato di processore Intel Core Ultra 7 256V con NPU AI integrata, 16GB di RAM e SSD da 512GB, questo notebook offre prestazioni eccezionali per ogni attività. Il display da 16 pollici 2.5K con copertura DCI-P3 99% garantisce colori vividi e realistici, mentre la batteria da 77Wh assicura autonomia per l'intera giornata. Nonostante lo schermo ampio, pesa solo 1,2 kg grazie allo chassis in lega di magnesio certificato MIL-STD-810H.

