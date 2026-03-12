Su Amazon è disponibile un'ottima offerta sull'LG gram AI 15Z80T, notebook ultrasottile da 15,6" con processore AMD Ryzen AI 7 350, 16GB di RAM e 512GB SSD. Pesa solo 1,3 kg con scocca in alluminio certificata MIL-STD-810H e batteria da 72Wh per un'intera giornata lavorativa. Supporta Copilot+ e l'intelligenza artificiale integrata di LG. Ora disponibile a soli 699,99€.

LG gram AI 15, chi dovrebbe acquistarlo?

LG gram AI 15Z80T è il notebook ideale per professionisti e studenti sempre in movimento che non vogliono rinunciare a prestazioni elevate. Con soli 1,3 kg di peso e una scocca in alluminio certificata MIL-STD-810H, risponde perfettamente alle esigenze di chi cerca un dispositivo robusto ma estremamente portatile. La batteria da 72Wh garantisce un'intera giornata lavorativa senza dover portare con sé il caricatore, rendendolo perfetto per smart worker, studenti universitari e chi lavora spesso fuori ufficio.

Dal punto di vista delle prestazioni, il processore AMD Ryzen AI 7 350 abbinato a 16GB di RAM e 512GB di SSD soddisfa le necessità di chi gestisce più attività contemporaneamente, dalla produttività creativa all'analisi dei dati. Grazie alle funzionalità Copilot+ e GRAM AI, questo notebook è pensato per chi vuole sfruttare l'intelligenza artificiale sia online che offline, semplificando il lavoro quotidiano. Attualmente disponibile su Amazon a 699,99€ invece di 799,99€, rappresenta un'opportunità concreta per chi cerca qualità premium a un prezzo più accessibile.

