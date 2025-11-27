Il LENOVO IdeaPad Slim 5 è disponibile su Mediaworld a un prezzo competitivo. Questo notebook da 16 pollici è equipaggiato con il potente processore Intel Core 7 240H, ben 24 GB di RAM e un veloce SSD da 512 GB, perfetto per multitasking e produttività. Potete portarvelo a casa a 549€, ma solo oggi 27 novembre prendendolo tramite app e MW Club.

Prodotto in caricamento

Le 5novo IdeaPad Slim, chi dovrebbe acquistarlo?

Il LENOVO IdeaPad Slim 5 rappresenta la scelta ideale per professionisti, studenti universitari e creativi che necessitano di un dispositivo potente e versatile per il lavoro quotidiano. Con il suo processore Intel Core 7 240H e ben 24 GB di RAM, questo notebook vi permetterà di gestire senza difficoltà il multitasking più intenso, dall'editing fotografico alla gestione di fogli di calcolo complessi, passando per videochiamate in alta definizione e navigazione con decine di schede aperte simultaneamente. Il generoso display da 16 pollici offre ampio spazio visivo, perfetto per chi lavora con documenti affiancati o applicazioni professionali che richiedono maggiore area di lavoro.

Questo laptop si rivela particolarmente adatto anche per chi necessita di mobilità senza compromessi: nonostante le specifiche tecniche di alto livello, mantiene un design slim che facilita il trasporto. L'SSD da 512 GB garantisce velocità negli avvii e nei caricamenti, mentre Windows 11 Home offre un'interfaccia moderna e intuitiva. A 549 euro, vi troverete tra le mani una soluzione completa per soddisfare esigenze professionali, accademiche o di intrattenimento multimediale, rappresentando un investimento duraturo per chi cerca prestazioni affidabili senza la necessità di configurazioni estreme da gaming.

Il LENOVO IdeaPad Slim 5 è un notebook potente e versatile, dotato di un ampio display da 16 pollici perfetto per lavorare e intrattenervi. Equipaggiato con il processore Intel® Core 7 240H, offre prestazioni eccellenti per multitasking e applicazioni esigenti. Con ben 24 GB di RAM e un veloce SSD da 512 GB, garantisce fluidità e spazio sufficiente per i vostri file e programmi.

Vedi offerta su Awin1