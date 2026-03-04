Su Amazon è disponibile un'ottima offerta sul Lenovo IdeaPad Slim 3 Notebook da 15,3'' con display IPS WUXGA, processore Intel Core i5-13420H, 16GB di RAM e 512GB SSD, il tutto con Windows 11 Home preinstallato. Un laptop versatile e leggero, ideale per lavoro e studio. Ora disponibile a soli 597,00€.

Lenovo IdeaPad Slim 3, chi dovrebbe acquistarlo?

Il Lenovo IdeaPad Slim 3 è la scelta ideale per studenti e professionisti che necessitano di un notebook versatile e performante da portare sempre con sé. Grazie al processore Intel Core i5-13420H e alla RAM da 16GB DDR5, questo laptop soddisfa perfettamente le esigenze di chi lavora su più applicazioni contemporaneamente, gestisce documenti, fogli di calcolo o partecipa a videochiamate senza rallentamenti. Il design leggero e sottile lo rende un compagno ideale per chi è sempre in movimento.

Con lo schermo WUXGA IPS da 15.3'' e l'audio Dolby Audio, il dispositivo soddisfa anche chi cerca un'esperienza multimediale di qualità per il tempo libero. L'SSD da 512GB garantisce spazio sufficiente per file, progetti e contenuti, mentre le porte Type-C full-function offrono connettività avanzata. A 597€, con uno sconto del 5% rispetto al prezzo originale, rappresenta un ottimo investimento per chi cerca prestazioni solide senza eccedere nel budget.

Il Lenovo IdeaPad Slim 3 è un notebook da 15,3'' con display IPS WUXGA, equipaggiato con processore Intel Core i5-13420H, 16GB di RAM DDR5 e 512GB SSD. Supporta WiFi 6 e include Windows 11 Home.

