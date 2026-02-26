Su Amazon è disponibile un'ottima offerta sul set LEGO Technic Kawasaki Ninja H2R (42170), il modellino in scala 1:8 ricco di dettagli autentici come sterzo, sospensioni, cambio a 2 velocità e motore a 4 pistoni. Perfetto per bambini dai 10 anni in su e per i veri appassionati di moto. Oggi è disponibile a soli 63,99€ invece di 79,99€, con uno sconto del 20%!

LEGO Technic Kawasaki Ninja H2R, chi dovrebbe acquistarlo?

Il LEGO Technic Kawasaki Ninja H2R è il regalo ideale per bambini e bambine a partire dai 10 anni appassionati di moto e costruzioni. È perfetto per chi ama le sfide creative e desidera un progetto gratificante, capace di sviluppare abilità motorie e logiche. Grazie alla scala 1:8 e all'attenzione straordinaria ai dettagli, soddisfa anche le esigenze dei collezionisti più giovani, che potranno esporre il modello finito con il cavalletto incluso.

Questo set risponde alla voglia di realismo e funzionalità: sterzo, sospensioni, cambio a 2 velocità, motore a 4 pistoni e turbocompressore rendono l'esperienza di costruzione unica. Grazie all'app LEGO Builder, i ragazzi possono seguire istruzioni in 3D e monitorare i progressi passo dopo passo. Attualmente disponibile su Amazon a 63,99€ invece di 79,99€, con uno sconto del 20%, rappresenta un'occasione imperdibile per fan delle moto e degli iconici mattoncini LEGO.

Il LEGO Technic Kawasaki Ninja H2R 42170 è un modellino in scala 1:8 con sterzo funzionante, sospensioni, cambio a 2 velocità e motore a 4 pistoni. Consigliato dai 10 anni, include cavalletto da esposizione e decorazioni ufficiali Kawasaki.

Vedi offerta su Amazon