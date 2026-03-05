Torna il Lake Como Comic Art Festival, il festival si conferma un “evento boutique” unico al mondo, un’occasione in cui i collezionisti potranno godere di un accesso privilegiato ai più grandi maestri del settore, immersi in un contesto di assoluta esclusività. L'appuntamente è fissato per il 25 e 26 aprile nella magnifica Villa Erba di Cernobbio, prestigiosa dimora d'arte e di storia, e sarà preceduto dall'esclusivo ricevimento d'apertura di venerdì 24 aprile.

La lista degli invitati, accuratamente selezionata per mostrare il lavoro dei migliori artisti del settore a livello globale, vede riuniti in un unico eccezionale elenco autori del calibro di Bill Sienkiewicz, Enrique Breccia, Frank Cho, Gabriele Dell’Otto, Juanjo Guarnido, Patrick McDonnell, James Stokoe e tanti altri.

Informazioni su biglietti e pass sono disponibili esclusivamente in quantità limitata solo sul sito ufficiale del Lake Como Comic Art Festival.

La lista completa degli ospiti di Lake Como Comic Art Festival 2026

Di seguito l’elenco completo degli artisti che sarà possibile incontrare al LCCAF: Alan Davis, Alessandro Barbucci, Alex Maleev, Alexander Lozano, Alvaro Martinez Bueno, Andy Belanger, Bill Sienkiewicz, Brian Bolland, Carmen Carnero, Dani, David Mack, Dike Ruan, Dustin Nguyen, Elsa Charretier, Enrique Breccia, Enrico Marini, Esad Ribic, Félix Meynet, Frank Cho, Gabriele Dell’Otto, Gary Frank, Geof Darrow, Germán Peralta, J Scott Campbell, James Stokoe, Joe Chiodo, Joe Quinones, Jordi Bernet, Joshua Cassara, Juanjo Guarnido, Kevin Maguire, Laura Braga, Laurence Campbell, Liam Sharp, Mahmud Asrar, Mark Brooks, Mark Raats, Matteo Scalera, Michael Bair, Miki Okazaki, Monte Michael Moore, Olivier Vatine, Paolo Rivera, Patrick McDonnell, Pepe Larraz, Pepe Valencia, Pierangelo Boog, Rachta Lin, Régis Loisel, Riccardo Federici, Richard Case, Rick Leonardi, Sanjulian, Sara Pichelli, Scott Hampton, Simone Bianchi, Stanley Artgerm Lau, Steve Leialoha, Sylvain Repos, Tanya Lehoux, Terry Dodson, Warren Louw e Yannick Corboz

Il Porfolio Fine Art di Lake Como Festival 2026

Come ogni anno sarà inoltre disponibile il Portfolio Fine Art in edizione limitata, un oggetto da collezione estremamente ricercato che include stampe di altissima qualità.

Gli artisti selezionati per l'edizione 2026 sono: