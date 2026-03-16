Su Instant Gaming è disponibile un'offerta imperdibile su Kingdom Come: Deliverance II, il tanto atteso RPG medievale open world. Lo trovate a soli 26,32€ invece di 59,99€, con uno sconto del 56%, un'occasione straordinaria per immergersi nell'avventura di Henry nel cuore della Boemia del XV secolo.

Kingdom Come: Deliverance II, chi dovrebbe acquistarlo?

Kingdom Come: Deliverance II è il titolo ideale per chi ama i giochi di ruolo storici con un approccio realistico e immersivo. È consigliato agli appassionati di avventure medievali che cercano una narrativa profonda, combattimenti tattici e un mondo aperto ricco di dettagli storici. Chi ha amato il primo capitolo troverà in questo sequel un'esperienza ancora più raffinata e coinvolgente.

Con uno sconto del 56%, il gioco passa da 59,99€ a soli 26,32€ su Instant Gaming, rendendolo un acquisto decisamente conveniente. È perfetto per chi desidera ore di gioco intenso senza spendere una fortuna, soddisfacendo la voglia di esplorazione, libertà di scelta e storytelling di qualità ambientato nella Boemia del XV secolo.

Kingdom Come: Deliverance II è il seguito del celebre RPG medievale open world. Vi immergerà in una Boemia del XV secolo ricca di dettagli storici, con combattimenti realistici, dialoghi profondi e una narrativa avvincente che premia le scelte del giocatore.

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